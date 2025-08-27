Ричмонд
Три клуба АПЛ вылетели во втором раунде Кубка английской лиги

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сандерленд» и «Лидс» в серии пенальти уступили «Хаддерсфилду» и «Шеффилд Уэнсдей» соответственно во втором раунде Кубка английской лиги по футболу.

Источник: Пресс-служба "Сандерленда"

Во вторник «Сандерленд» на своем поле проиграл «Хаддерсфилду», который выступает в Лиге 1, третьем по силе дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Марк Гиу (84-я минута), у гостей отличился Лео Кэстлдин (9). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Хаддерсфилда» — 6:5.

«Лидс» потерпел гостевое поражение от клуба Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей». Основное время встречи также завершилось со счетом 1:1. Единственный гол в составе команды из АПЛ забил Джейден Богл (81). На 63-й минуте его одноклубник Карл Дарлоу забил мяч в свои ворота. В серии послематчевых пенальти игроки «Шеффилд Уэнсдей» победили со счетом 3:0.

Также выступление в Кубке английской лиги завершил «Вест Хэм», проигравший «Вулверхэмптону» в гостях со счетом 2:3.