Три клуба АПЛ вылетели во втором раунде Кубка английской лиги

«Лидс» потерпел гостевое поражение от клуба Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей». Основное время встречи также завершилось со счетом 1:1. Единственный гол в составе команды из АПЛ забил Джейден Богл (81). На 63-й минуте его одноклубник Карл Дарлоу забил мяч в свои ворота. В серии послематчевых пенальти игроки «Шеффилд Уэнсдей» победили со счетом 3:0.