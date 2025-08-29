Самая красивая женщина итальянского футбола поразила фанатов откровенным нарядом: фото Дилетты Леотты

10
Итальянская красавица снялась в облегающем полупрозрачном платье без бюстгальтера и позволила рассмотреть себя со всех сторон, что вызвало настоящий восторг у её многочисленных фанатов. Пост Дилетты собрал более 260 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
«Ты — богиня телевидения», «Королева», «Абсолютно прекрасна», «Тебе нет равных, ты невероятна!» — написали подписчики, восхищаясь её образом.
Последний комментарий, наверняка, намекает на набирающую популярность коллегу Леотты, Элеонору Инкардону, которая стала одной самых обсуждаемых персон прошедшего Клубного чемпионата мира по футболу.