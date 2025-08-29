Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.60
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.66
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.39
П2
3.03
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.00
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.88
П2
4.15
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.70
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Самая красивая женщина итальянского футбола поразила фанатов откровенным нарядом: фото Дилетты Леотты

Спортивная телеведущая и супруга Лориса Кариуса, Дилетта Леотта, вновь поразила своих поклонников смелым образом.

10

Итальянская красавица снялась в облегающем полупрозрачном платье без бюстгальтера и позволила рассмотреть себя со всех сторон, что вызвало настоящий восторг у её многочисленных фанатов. Пост Дилетты собрал более 260 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

«Ты — богиня телевидения», «Королева», «Абсолютно прекрасна», «Тебе нет равных, ты невероятна!» — написали подписчики, восхищаясь её образом.

Последний комментарий, наверняка, намекает на набирающую популярность коллегу Леотты, Элеонору Инкардону, которая стала одной самых обсуждаемых персон прошедшего Клубного чемпионата мира по футболу.