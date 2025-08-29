«Ислочь» догнала минское «Динамо» в таблице чемпионата Беларуси

Встречу в Новополоцке гости начали очень резво и к середине первого тайма вели 2:0. Сначала отличился лучший бомбардир турнира Александр Шестюк, забивший свой 15-й гол, а потом ворота хозяев поразил Евгений Юдчиц. После перерыва подопечные Игоря Криушенко бросились отыгрываться. И это им удалось — на 53-й минуте Руслан Розыев сократил разрыв, а затем Артем Драбатович установил окончательный результат — 2:2. «Ислочь» догнала минское «Динамо» в турнирной таблице.
Также сегодня «Гомель» сыграет на своем поле с «Минском», а «Витебск» у себя дома будет соперничать с футболистами «Молодечно». Еще четыре встречи пройдут завтра. Не потерпевший ни одного поражения «МЛ Витебск» сыграет в гостях у «Сморгони», в Мозыре местная «Славия» встретится с футболистами «Слуцка», на поле «Борисов-Арены» БАТЭ будет соперничать с минским «Динамо», а в Жодино «Торпедо-БелАЗ» примет брестское «Динамо». Матч «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск) перенесен на более поздний срок.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «МЛ Витебск» — 49 очков (19 матчей), «Славия» (Мозырь) — 38 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (17), «Ислочь» (Минский район) — 35 (20). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», у которых всего 4 очка, у «Слуцка» и «Сморгони» по 13 зачетных баллов.
Виталий Жуковский
