Футболисты «Милана» одержали первую победу под руководством Аллегри в чемпионате Италии

«Милан» одержал первую победу под руководством Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии. В первом туре национального первенства команда проиграла на своем поле «Кремонезе» (1:2). При этом «Милан» уже побеждал после назначения Аллегри, переиграв в 1/32 финала кубка страны «Бари» (2:0). Итальянский специалист был назначен на пост в мае после завершения сезона-2024/25.