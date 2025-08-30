Футболисты «Милана» одержали первую победу под руководством Аллегри в чемпионате Италии

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. «Милан» со счетом 2:0 обыграл «Лечче» в гостевом матче чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик (66-я минута) и Кристиан Пулишич (86). В эпизоде с первым голом в качестве ассистента выступил Лука Модрич. Хорватский полузащитник перешел в «Милан» в ходе нынешнего межсезонья свободным агентом после того, как покинул испанский «Реал».
«Милан» одержал первую победу под руководством Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии. В первом туре национального первенства команда проиграла на своем поле «Кремонезе» (1:2). При этом «Милан» уже побеждал после назначения Аллегри, переиграв в 1/32 финала кубка страны «Бари» (2:0). Итальянский специалист был назначен на пост в мае после завершения сезона-2024/25.
В следующем туре «Милан» примет «Болонью», «Лечче» сыграет в гостях против «Аталанты». Встречи пройдут 14 сентября.
Эузебио Ди Франческо
Массимилиано Аллегри
Рубен Лофтус-Чик
(Лука Модрич)
66′
Кристиан Пулишич
86′
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
29
Лассана Кулибали
4
Киалонда Гаспар
64′
44
Тиагу Габриэл
77
Мохамед Каба
63′
10
Медон Бериша
20
Юльбер Рамадани
81′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
22
Франческо Камарда
46′
9
Никола Штулич
50
Сантьяго Пьеротти
63′
23
Риккардо Соттиль
7
Тете Моренте
81′
11
Конан Н`Дри
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
80
Юнус Муса
2
Первис Эступиньян
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
76′
4
Самуэле Риччи
7
Сантьяго Хименес
87′
25
Хевейо Мюл-Балентин
56
Алексис Салемакерс
77′
11
Кристиан Пулишич
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти