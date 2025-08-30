Футболисты «Милана» одержали первую победу под руководством Аллегри в чемпионате Италии

Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
3.49
X
1.85
П2
5.10
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.52
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.88
П2
2.49
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.14
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.36
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.94
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.19
П2
2.51
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.60
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.29
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.82
П2
1.83
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.63
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.77
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.88
П2
1.34
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2

Футболисты «Милана» одержали первую победу под руководством Аллегри в чемпионате Италии

Миланцы обыграли «Лечче» в гостях.

Источник: Reuters

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. «Милан» со счетом 2:0 обыграл «Лечче» в гостевом матче чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Рубен Лофтус-Чик (66-я минута) и Кристиан Пулишич (86). В эпизоде с первым голом в качестве ассистента выступил Лука Модрич. Хорватский полузащитник перешел в «Милан» в ходе нынешнего межсезонья свободным агентом после того, как покинул испанский «Реал».

«Милан» одержал первую победу под руководством Массимилиано Аллегри в чемпионате Италии. В первом туре национального первенства команда проиграла на своем поле «Кремонезе» (1:2). При этом «Милан» уже побеждал после назначения Аллегри, переиграв в 1/32 финала кубка страны «Бари» (2:0). Итальянский специалист был назначен на пост в мае после завершения сезона-2024/25.

В следующем туре «Милан» примет «Болонью», «Лечче» сыграет в гостях против «Аталанты». Встречи пройдут 14 сентября.

Лечче
0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 2-й тур
29.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Via del Mare
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Рубен Лофтус-Чик
(Лука Модрич)
66′
Кристиан Пулишич
86′
Составы команд
Лечче
30
Владимиро Фальконе
17
Данилу Вейга
25
Антонио Галло
29
Лассана Кулибали
4
Киалонда Гаспар
64′
44
Тиагу Габриэл
77
Мохамед Каба
63′
10
Медон Бериша
20
Юльбер Рамадани
81′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
22
Франческо Камарда
46′
9
Никола Штулич
50
Сантьяго Пьеротти
63′
23
Риккардо Соттиль
7
Тете Моренте
81′
11
Конан Н`Дри
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
80
Юнус Муса
2
Первис Эступиньян
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
8
Рубен Лофтус-Чик
76′
4
Самуэле Риччи
7
Сантьяго Хименес
87′
25
Хевейо Мюл-Балентин
56
Алексис Салемакерс
77′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
Лечче
Милан
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
6
Угловые
4
5
Фолы
10
8
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти