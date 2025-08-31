«Интер» потерпел поражение в домашнем матче с «Удинезе» во 2-м туре Серии А

Победу со счётом 2:1 праздновали гости.
На 17-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче. На 29-й минуте нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис с пенальти восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник гостей Артюр Атта забил победный мяч. Гол защитника «Интера» Федерико Димарко на 56-й минуте был отменён после вмешательства VAR.
«Интер» с тремя очками в двух стартовых турах занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Удинезе» теперь четыре очка. Команда располагается на пятой строчке в таблице.
Кристиан Киву
Коста Руньяич
Дензел Дюмфрис
(Маркус Тюрам)
17′
Кинан Дэвис
29′
Артур Атта
(Кинан Дэвис)
40′
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
2
Дензел Дюмфрис
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
88′
15
Франческо Ачерби
83′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
83′
7
Петр Зелиньски
20
Хакан Чалханоглу
68′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
83′
14
Анж-Йоан Бонни
8
Петар Сучич
62′
22
Генрих Мхитарян
90
Рэзван Сава
77′
28
Умар Соле
31
Томас Кристенсен
33
Джордан Земура
8
Йеспер Чельстрем
14
Артур Атта
13
Никола Бертола
38′
46′
2
Саба Гогличидзе
19
Кингсли Эхизибуэ
80′
77
Руй Модесто
24
Якуб Петровски
70′
6
Ойер Саррага
90+3′
9
Кинан Дэвис
70′
32
Юрген Эккеленкамп
15
Вакун Иссуф Байо
63′
18
Адам Букса
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти