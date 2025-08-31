Ричмонд
«Интер» потерпел поражение в домашнем матче с «Удинезе» во 2-м туре Серии А

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти.

Источник: Getty Images

Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 17-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче. На 29-й минуте нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис с пенальти восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник гостей Артюр Атта забил победный мяч. Гол защитника «Интера» Федерико Димарко на 56-й минуте был отменён после вмешательства VAR.

«Интер» с тремя очками в двух стартовых турах занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Удинезе» теперь четыре очка. Команда располагается на пятой строчке в таблице.

Интер
1:2
Первый тайм: 1:2
Удинезе
Футбол, Италия, 2-й тур
31.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Коста Руньяич
Голы
Интер
Дензел Дюмфрис
(Маркус Тюрам)
17′
Удинезе
Кинан Дэвис
29′
Артур Атта
(Кинан Дэвис)
40′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
2
Дензел Дюмфрис
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
88′
15
Франческо Ачерби
83′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
83′
7
Петр Зелиньски
20
Хакан Чалханоглу
68′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
83′
14
Анж-Йоан Бонни
8
Петар Сучич
62′
22
Генрих Мхитарян
Удинезе
90
Рэзван Сава
77′
28
Умар Соле
31
Томас Кристенсен
33
Джордан Земура
8
Йеспер Чельстрем
14
Артур Атта
13
Никола Бертола
38′
46′
2
Саба Гогличидзе
19
Кингсли Эхизибуэ
80′
77
Руй Модесто
24
Якуб Петровски
70′
6
Ойер Саррага
90+3′
9
Кинан Дэвис
70′
32
Юрген Эккеленкамп
15
Вакун Иссуф Байо
63′
18
Адам Букса
Статистика
Интер
Удинезе
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
5
Угловые
13
2
Фолы
17
5
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти