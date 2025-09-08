Ричмонд
Футболиста «Атлетика» дисквалифицировали на десять месяцев за допинг

Футболиста «Атлетика» Альвареса дисквалифицировали на десять месяцев за допинг.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на 10 месяцев защитника испанского «Атлетика» Йерая Альвареса за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

В пробе 30-летнего игрока, взятой 1 мая после домашнего матча Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед» (0:3), был обнаружен канренон. 2 июня игрок согласился с временным отстранением. Испанец дисквалифицирован до 2 апреля 2026 года и сможет вернуться к тренировкам 2 февраля.

Альварес представляет «Атлетик» с 2016 года и выиграл с командой Кубок и Суперкубок Испании. За команду он провел 257 матчей и забил пять мячей.

В декабре 2016 года у защитника был диагностирован рак яичек. Он перенес операцию и вернулся в футбол, но в 2017 году игроку пришлось пройти курс химиотерапии, после чего он вновь возобновил карьеру.