АСТАНА, 8 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить работу по приватизации футбольных клубов в стране.
Казахстанский лидер обратился с посланием к народу, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев.
«Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать, без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития», — сказал Токаев.
Глава государства напомнил, что ранее поручил ограничить финансирование легионеров из бюджета. Инициатива была поддержана депутатами Мажилиса, которые приняли соответствующий закон, однако президент призвал не ограничиваться только этой мерой. Токаев отметил, что профессиональный спорт надо рассматривать как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит доход.
Алма-атинский футбольный клуб «Кайрат» 26 августа впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Казахстанцы переиграли шотландский «Селтик» в серии пенальти в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.