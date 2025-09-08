Токаев призвал ускорить работу по приватизации футбольных клубов

«Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать, без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития», — сказал Токаев.