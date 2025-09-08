Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.57
П2
5.45
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.69
П2
10.50
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.00
П2
1.82
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.79
П2
7.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.07
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.27
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.05
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.50
П2
18.00

Токаев призвал ускорить работу по приватизации футбольных клубов

Президент Казахстана Токаев призвал ускорить приватизацию футбольных клубов.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 8 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить работу по приватизации футбольных клубов в стране.

Казахстанский лидер обратился с посланием к народу, в котором определяется курс развития страны на ближайшие 12 месяцев.

«Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать, без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития», — сказал Токаев.

Глава государства напомнил, что ранее поручил ограничить финансирование легионеров из бюджета. Инициатива была поддержана депутатами Мажилиса, которые приняли соответствующий закон, однако президент призвал не ограничиваться только этой мерой. Токаев отметил, что профессиональный спорт надо рассматривать как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит доход.

Алма-атинский футбольный клуб «Кайрат» 26 августа впервые вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Казахстанцы переиграли шотландский «Селтик» в серии пенальти в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.