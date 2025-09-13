«Фрайбург» забил три гола после 80-й минуты и обыграл «Штутгарт» в 3-м туре Бундеслиги

Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий гостей Эрмедин Демирович. На 81-й минуте форвард «Фрайбурга» Игор Матанович восстановил равенство на табло. В конце второго тайма Дерри Шерхант вывел хозяев поле вперёд, а Матанович оформил дубль, реализовав пенальти на 90+1-й минуте.
После трёх туров «Фрайбург» с тремя очками занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем туре, 20 сентября, команда из Фрайбург-им-Брайсгау сыграет на выезде с «Вердером». «Штутгарт» с таким же количеством очков располагается на 11 строчке. «Швабы» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Санкт-Паули», 19 сентября.
Юлиан Шустер
Себастьян Хенесс
Игор Матанович
81′
Дерри Шерхант
86′
Игор Матанович
90+2′
Эрмедин Демирович
20′
1
Ноа Атуболу
17
Лукас Кюблер
33
Жорди Макенго
44
Йохан Манзамби
90+8′
28
Маттиас Гинтер
3
Филипп Линхарт
8
Максимилиан Эггештайн
19
Никлас Бесте
86′
27
Николас Хефлер
32
Винченцо Грифо
64′
7
Дерри Шерхант
9
Лукас Хелер
78′
31
Игор Матанович
6
Патрик Остераге
86′
18
Эрен Динкчи
33
Александр Нюбель
18
Джейми Левелинг
11
Биляль Эль-Ханнус
90+3′
29
Финн Ельч
24
Джефф Шабо
6
Ангело Штиллер
4
Джоша Вагноман
89′
22
Лоренц Ассиньон
7
Максимилиан Миттельштедт
76′
3
Рамон Хендрикс
27
Бадредин Буанани
63′
8
Тиагу Томаш
9
Эрмедин Демирович
76′
30
Чема Андрес
16
Атакан Каразор
89′
10
Крис Фюрих
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти