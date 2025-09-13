«Фрайбург» забил три гола после 80-й минуты и обыграл «Штутгарт» в 3-м туре Бундеслиги

После трёх туров «Фрайбург» с тремя очками занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем туре, 20 сентября, команда из Фрайбург-им-Брайсгау сыграет на выезде с «Вердером». «Штутгарт» с таким же количеством очков располагается на 11 строчке. «Швабы» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Санкт-Паули», 19 сентября.