«Эвертон» и «Астон Вилла» не забили голов и сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла».

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

После этой игры «ириски» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с семью очками. Команда Унаи Эмери, не забив ни одного мяча за четыре тура, находится на 19-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Эвертон» в гостях сыграет в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем» 20 сентября, «Астон Вилла» 21 сентября отправится к новичку АПЛ «Сандерленду» на стадион «Стэдиум оф Лайт».

Эвертон
0:0
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Унаи Эмери
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
37
Джеймс Гарнер
10
Илиман Ндиай
18
Джек Грилиш
69′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
65′
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гей
9
Бету
75′
11
Тьерно Барри
42
Тим Ироэгбунам
45+1′
66′
34
Мерлин Рель
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
34′
12
Люка Динь
57′
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
10
Эмилиано Буэндия
70′
71′
9
Харви Эллиотт
11
Олли Уоткинс
83′
3
Виктор Линделеф
26
Ламар Богард
83′
17
Дониэлл Мален
8
Юри Тилеманс
46′
29
Эванн Гессан
Статистика
Эвертон
Астон Вилла
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
2
1
Угловые
10
3
Фолы
17
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти