«Борнмут» обыграл «Брайтон» в матче 4-го тура АПЛ

Окончен матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 1:0.

Первый гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник хозяев Алекс Скотт с передачи Антуана Семеньо. В начале второго тайма защитник «Брайтона» Каору Митома сравнял счёт. Антуан Семеньо оформил гол+пас, реализовав пенальти на 61-й минуте.

После этой игры «вишни» находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с девятью очками, «чайки» занимают 12-ю строчку с четырьмя очками.

В следующем туре «Борнмут» сыграет на домашней арене с «Ньюкаслом» 21 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» 20 сентября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Борнмут
2:1
Первый тайм: 1:0
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Фабиан Хюрцелер
Голы
Борнмут
Алекс Скотт
(Антуан Семеньо)
18′
Антуан Семеньо
61′
Брайтон
Каору Митома
(Янкуба Минте)
48′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
44
Велько Милосавлевич
5
Маркос Сенеси
36′
12
Тайлер Адамс
45+5′
23
Джеймс Хилл
87′
20
Алекс Хименес
90+6′
7
Дэвид Брукс
31′
67′
19
Джастин Клюйверт
16
Маркус Таверньер
86′
4
Льюис Кук
9
Эванилсон
90′
20
Хулио Солер
8
Алекс Скотт
67′
17
Амин Адли
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
22
Каору Митома
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
30′
29
Максим Де Кейпер
24′
24
Ферди Кадиоглу
10
Жоржиньо Рюттер
57′
67′
8
Брайан Груда
18
Дэнни Уэлбек
67′
9
Стефанос Цимас
20
Джеймс Милнер
63′
66′
17
Карлос Балеба
73′
13
Джек Хиншелвуд
3′
26
Ясин Айяри
Статистика
Борнмут
Брайтон
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
5
2
Угловые
4
4
Фолы
16
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти