Гол Жереми Бога принес «Ницце» победу над «Нантом» в матче 4-го тура Лиги 1

Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гийомом Парадисом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился полузащитник «Ниццы» Жереми Бога.
После этой победы в активе «Ниццы» стало шесть очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с тремя очками находится на 14-м месте.
В рамках 5-го тура Лиги 1 «Ницца» сыграет с «Брестом», а «Нант» — с «Ренном». Обе встречи пройдут 20 сентября.
Футбол, Франция, 4-й тур
13.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Allianz Riviera
Главные тренеры
Франк Эз
Луиш Каштру
Голы
Ницца
Жереми Бога
(Шарль Ванхутте)
56′
Составы команд
Ницца
80
Йеванн Диуф
37
Койо Пепра Оппонг
28
Абдулай Джума Ба
44′
92
Жонатан Клосс
26
Мелвин Бард
24
Шарль Ванхутте
4
Бонфим Коста Сантос Данте
75′
21
Исак Янссон
90
Кевин Карлос Оморуй
62′
11
Морган Сансон
6
Хишам Будауи
81′
20
Том Луше
10
Софьян Диоп
58′
62′
9
Терем Моффи
7
Жереми Бога
75′
47
Тиагу Говея
Нант
1
Антони Лопеш
98
Кельвен Амьян
6
Чидози Авазьем
78
Тилель Тати
8
Йоханн Лепено
10
Матти Аблен
3
Николя Козза
86′
17
Тадибу Ассумани
90
Яссин Бенаттаб
46′
14
Амади Камара
7
Хюн Сок Хонг
65′
66
Луи Леру
80
Жуниор Мванга
77′
15
Майкел Лахдо
31
Ахмед Мостафа Мохамед
86′
19
Юссеф Эль-Араби
Статистика
Ницца
Нант
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
19
14
Удары в створ
8
3
Угловые
7
4
Фолы
16
13
Офсайды
7
0
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти