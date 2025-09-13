Ричмонд
«Атлетик» проиграл «Алавесу» в матче 4-го тура Ла Лиги

Завершён матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Атлетик» Бильбао и «Алавес» из Витории.

Источник: Чемпионат.com

Игра состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). Главным арбитром матча выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий «басков» Алекс Беренгер забил мяч в свои ворота. Этот гол остался единственным в матче.

После этой встречи «Атлетик» с девятью очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с семью очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «баски» сыграют с «Валенсией» на выезде, 20 сентября. В этот же день «Алавес» дома проведёт встречу с «Севильей».

Атлетик
0:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
Футбол, Испания, 4-й тур
13.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Эдуардо Коудет
Голы
Алавес
Алехандро Беренгер
57′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
12
Хесус Аресо
17
Юри Берчиче
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
53′
18
Микель Хаурегисар
7
Алехандро Беренгер
80′
22
Николас Серрано
9
Иньяки Уильямс
80′
25
Урко Исета
90+3′
8
Ойан Сансет
68′
23
Роберт Наварро
11
Горка Гурусета
59′
6
Микель Весга
16
Иньиго Руис де Галаррета
19′
59′
21
Мароан Саннади
85′
Алавес
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
8
Антонио Бланко
2
Факундо Гарсес
14
Науэль Теналья
49′
19
Пабло Ибаньес
90+2′
22
Мусса Диарра
89′
24
Виктор Парада
7
Карлос Висенте
46′
4
Денис Суарес
10
Карлес Аленья
75′
5
Хон Пачеко
9
Мариано Диас
30′
46′
11
Антонио Мартинес
18
Хон Гуриди
46′
15
Лукас Бойе
Статистика
Атлетик
Алавес
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
2
Угловые
6
6
Фолы
17
21
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти