Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
6
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2

Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Болоньей» в 3-м туре итальянской Серии А.

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 55-й минуте травм получил голкипер миланской команды Мик Меньян. Его заменил подписанный в летнее трансферное окно Пьетро Терраччано. Единственный мяч в игре на 61-й минуте забил 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич. Для хорватского новичка команды этот мяч стал первым в составе нового клуба.

«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.

Милан
1:0
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, 3-й тур
14.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Винченцо Итальяно
Голы
Милан
Лука Модрич
(Алексис Салемакерс)
61′
Составы команд
Милан
23
Фикайо Томори
18′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
45′
2
Первис Эступиньян
10′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
16
Майк Меньян
55′
1
Пьетро Терраччано
31
Страхиня Павлович
46′
5
Кони де Винтер
8
Рубен Лофтус-Чик
65′
4
Самуэле Риччи
7
Сантьяго Хименес
85′
18
Кристофер Нкунку
19
Юссуф Фофана
65′
11
Кристиан Пулишич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
86′
20
Надир Зортеа
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
8
Ремо Фройлер
19
Льюис Фергюсон
22
Хараламбос Ликояннис
62′
33
Хуан Миранда
73′
7
Риккардо Орсолини
74′
11
Джонатан Роу
28
Николо Камбьяги
74′
21
Йенс Одгор
80
Джованни Фаббиан
63′
10
Федерико Бернардески
9
Сантьяго Кастро
83′
24
Тейс Даллинга
Статистика
Милан
Болонья
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
3
0
Угловые
7
4
Фолы
17
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти