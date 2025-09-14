Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А

Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.
На 55-й минуте травм получил голкипер миланской команды Мик Меньян. Его заменил подписанный в летнее трансферное окно Пьетро Терраччано. Единственный мяч в игре на 61-й минуте забил 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич. Для хорватского новичка команды этот мяч стал первым в составе нового клуба.
«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.
Массимилиано Аллегри
Винченцо Итальяно
Лука Модрич
(Алексис Салемакерс)
61′
23
Фикайо Томори
18′
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
45′
2
Первис Эступиньян
10′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
16
Майк Меньян
55′
1
Пьетро Терраччано
31
Страхиня Павлович
46′
5
Кони де Винтер
8
Рубен Лофтус-Чик
65′
4
Самуэле Риччи
7
Сантьяго Хименес
85′
18
Кристофер Нкунку
19
Юссуф Фофана
65′
11
Кристиан Пулишич
1
Лукаш Скорупски
86′
20
Надир Зортеа
14
Торбьорн Хеггем
26
Джон Лукуми
8
Ремо Фройлер
19
Льюис Фергюсон
22
Хараламбос Ликояннис
62′
33
Хуан Миранда
73′
7
Риккардо Орсолини
74′
11
Джонатан Роу
28
Николо Камбьяги
74′
21
Йенс Одгор
80
Джованни Фаббиан
63′
10
Федерико Бернардески
9
Сантьяго Кастро
83′
24
Тейс Даллинга
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти