Тренера «Боруссии» М уволили после трех матчей без забитых голов на старте Бундеслиги

«После тщательного анализа старта сезона мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить главного тренера», — заявил спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус, — «После десяти матчей без побед в этом сезоне Бундеслиги мы потеряли веру в то, что с приходом Херардо переломный момент в команде еще может наступить».