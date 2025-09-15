Тренера «Боруссии» М уволили после трех матчей без забитых голов на старте Бундеслиги

Такое решение было принято после трех туров Бундеслиги, в котором «Боруссия» набрала одно очко и не забили ни одного гола.
«После тщательного анализа старта сезона мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить главного тренера», — заявил спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус, — «После десяти матчей без побед в этом сезоне Бундеслиги мы потеряли веру в то, что с приходом Херардо переломный момент в команде еще может наступить».
Футбол, Германия, 3-й тур
14.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Borussia-Park, 52000 зрителей
Главные тренеры
Херардо Сеоане
Хорст Штеффен
Голы
Вердер
Самуэль Мбангула
(Юкинари Сугавара)
15′
Йенс Стаге
(Самуэль Мбангула)
26′
Романо Шмид
74′
Джастин Нджинма
(Виктор Бонифейс)
81′
Составы команд
Боруссия М
33
Мориц Николас
4
Кевин Дикс
9
Франк Онора
18
Сюто Матино
38′
30
Нико Эльведи
27
Рокко Райц
26
Лукас Ульрих
60′
20
Лука Нец
25
Робин Хак
60′
6
Янник Энгельхардт
16
Филипп Зандер
60′
15
Харис Табакович
2
Фабио Кьяродиа
74′
7
Кевин Штегер
13
Джованни Рейна
74′
28
Грант-Леон Ранос
Вердер
30
Мио Бакхаус
3
Юкинари Сугавара
27
Феликс Агу
14
Сенне Линен
17
Марко Грюлль
31
Карим Кулибали
20
Романо Шмид
75′
11
Джастин Нджинма
7
Самуэль Мбангула
75′
44
Виктор Бонифейс
32
Марко Фридль
83′
24
Патрис Чович
6
Йенс Стаге
63′
10
Леонардо Биттенкурт
18
Кэмерон Пуэртас
83′
28
Скелли Альверо
Статистика
Боруссия М
Вердер
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
3
7
Угловые
9
4
Фолы
12
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
