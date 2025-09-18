Ричмонд
Моуринью стал главным тренером «Бенфики»

Жозе Моуринью назначили на пост главного тренера «Бенфики».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера португальского футбольного клуба «Бенфика», сообщается на сайте команды.

С португальским специалистом заключен контракт до конца сезона-2026/27.

Моуринью сменит на этом посту Бруну Лажи, уволенного во вторник после поражения от азербайджанского «Карабаха» (2:3) в Лиге чемпионов.

Моуринью 62 года, в конце августа он был уволен из «Фенербахче» после поражения от «Бенфики» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. До перехода в турецкий коллектив он работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА). Моуринью возглавлял «Бенфику» на протяжении трех месяцев в 2000 году.