Моуринью стал главным тренером «Бенфики»

Моуринью 62 года, в конце августа он был уволен из «Фенербахче» после поражения от «Бенфики» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. До перехода в турецкий коллектив он работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА). Моуринью возглавлял «Бенфику» на протяжении трех месяцев в 2000 году.