Моуринью объяснил, чем «Бенфика» лучше других его бывших клубов

Моуринью назвал большой честью возможность тренировать «Бенфику».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Тренер Жозе Моуринью заявил, что ни один из больших футбольных клубов, которые он возглавлял, не вызывал у него большей чести, чем «Бенфика».

В четверг «Бенфика» объявила о назначении Моуринью на пост главного тренера, соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Прошло 25 лет, но я здесь не за тем, чтобы хвастаться карьерой. Прошло 25 лет, за которые я имел возможность поработать с самыми большими клубами в мире. Но как представитель этой команды, я хотел бы сказать, что ни в одном большом клубе я не ощущал большей чести, ответственности и мотивации, чем в “Бенфике”, — приводит слова Моуринью с презентации A Bola.

Моуринью в конце августа был уволен из «Фенербахче» после поражения от «Бенфики» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. До перехода в турецкий коллектив он работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА). Моуринью возглавлял «Бенфику» на протяжении трех месяцев в 2000 году.