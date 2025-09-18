Моуринью объяснил, чем «Бенфика» лучше других его бывших клубов

«Я тренер одного из крупнейших клубов мира. Прошло 25 лет, но я здесь не за тем, чтобы хвастаться карьерой. Прошло 25 лет, за которые я имел возможность поработать с самыми большими клубами в мире. Но как представитель этой команды, я хотел бы сказать, что ни в одном большом клубе я не ощущал большей чести, ответственности и мотивации, чем в “Бенфике”, — приводит слова Моуринью с презентации A Bola.