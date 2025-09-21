Моуринью: то, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать

«Если вы спросите меня, является ли “Порту” одним из величайших клубов мира, я скажу — да. Если “Порту” — это гигант, я тоже отвечу — да. Я пришёл в “Бенфику” не для того, чтобы раздражать “Порту”, а чтобы наслаждаться возможностью работать в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, что на меня за это не обидятся».