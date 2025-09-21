Моуринью: то, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.05
П2
1.85
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.20
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.36
П2
3.35
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.22
П2
2.82
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.60
П2
2.98
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.62
П2
5.75
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2

Моуринью: то, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о взаимоотношениях с «Порту» и «Спортингом».

Источник: Чемпионат.com

«Если вы спросите меня, является ли “Порту” одним из величайших клубов мира, я скажу — да. Если “Порту” — это гигант, я тоже отвечу — да. Я пришёл в “Бенфику” не для того, чтобы раздражать “Порту”, а чтобы наслаждаться возможностью работать в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, что на меня за это не обидятся».

«После прихода в “Бенфику” я разговаривал с Виллаш-Боашем и с президентом “Спортинга” Варандесом. То, что я стал тренером “Бенфики”, не означает, что я пришёл сюда, чтобы воевать. Думаю ли я, что меня снова будут аплодисментами встречать на “Драгау”? Конечно, нет. Но “Порту” — очень важная часть моей истории, а я — часть истории “Порту”», — приводит слова Моуринью A Bola.

В первом матче под руководством Моуринью «Бенфика» разгромила АВС со счётом 3:0.