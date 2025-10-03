Тейлор Свифт спела про мадридский «Реал» в своем новом альбоме

В одной из песен в новом альбоме американской певицы Тейлор Свифт оказалась строчка про мадридский футбольный клуб «Реал». Одним из первых внимание на это обратило издание AS.
11-й студийный альбом Свифт The Life of a Showgirl вышел 3 октября. В него вошли 12 песен, в композиции Wi$h Li$t есть строчка про 15-кратного победителя Лиги чемпионов.
Во втором куплете Свифт поет:
They want that freedom, living off the grid.
They want those three dogs that they call their kids.
And that good surf, no hypocrites.
They want it all.
They want a contract with Real Madrid (они хотят контракт с мадридским «Реалом»).
They want that spring break that was fuckin' lit.
And then that video taken off the internet.
They want it all.
Свифт является одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify, на ее счету 14 наград «Грэмми». В 2019 году она стала обладательницей звания «Исполнитель десятилетия» по версии American Music Awards. Также она получила награду Billboard «Женщина десятилетия».
В августе Свифт объявила о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси из «Канзас-Сити Чифс».