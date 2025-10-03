Тейлор Свифт спела про мадридский «Реал» в своем новом альбоме

Свифт является одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify, на ее счету 14 наград «Грэмми». В 2019 году она стала обладательницей звания «Исполнитель десятилетия» по версии American Music Awards. Также она получила награду Billboard «Женщина десятилетия».