Моуринью и несколько футболистов «Бенфики» заразились вирусом, пишут СМИ

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.90
П2
1.34
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.27
П2
2.37
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.68
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.35
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.47
П2
4.72
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.49
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.81
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.67
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.32
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.75
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.99
П2
1.59
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.40
П2
3.09
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.32
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.10
П2
1.40
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04

Моуринью и несколько футболистов «Бенфики» заразились вирусом, пишут СМИ

A Bola: Моуринью и игроки «Бенфики» заразились вирусом перед матчем с «Порту».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Несколько футболистов и членов тренерского штаба лиссабонской «Бенфики», включая главного тренера Жозе Моуринью, заразились вирусом перед матчем восьмого тура чемпионата Португалии против «Порту», сообщает A Bola.

По информации источника, у нескольких игроков и тренеров «Бенфики» обнаружены симптомы инфекции. Ближайшие несколько часов будут иметь решающее значение для оценки состояния игроков.

Согласно регламенту, матч против «Порту» может быть перенесен в том случае, если в составе «Бенфики» не окажется 13 футболистов, готовых к игре, включая минимум одного вратаря, однако неспособность заболевших футболистов играть должна быть оценена органами здравоохранения. В настоящий момент «Бенфика» не рассматривает вариант с переносом матча.

Встреча должна пройти в Порту 5 октября и начаться в 23:15 мск. Перед восьмым туром «Порту» (21 очко) лидировал в турнирной таблице с семью победами в семи матчах, «Бенфика» (17) занимала третью строчку.