Моуринью и несколько футболистов «Бенфики» заразились вирусом, пишут СМИ

Согласно регламенту, матч против «Порту» может быть перенесен в том случае, если в составе «Бенфики» не окажется 13 футболистов, готовых к игре, включая минимум одного вратаря, однако неспособность заболевших футболистов играть должна быть оценена органами здравоохранения. В настоящий момент «Бенфика» не рассматривает вариант с переносом матча.