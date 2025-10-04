Моуринью и несколько футболистов «Бенфики» заразились вирусом, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Несколько футболистов и членов тренерского штаба лиссабонской «Бенфики», включая главного тренера Жозе Моуринью, заразились вирусом перед матчем восьмого тура чемпионата Португалии против «Порту», сообщает A Bola.
По информации источника, у нескольких игроков и тренеров «Бенфики» обнаружены симптомы инфекции. Ближайшие несколько часов будут иметь решающее значение для оценки состояния игроков.
Согласно регламенту, матч против «Порту» может быть перенесен в том случае, если в составе «Бенфики» не окажется 13 футболистов, готовых к игре, включая минимум одного вратаря, однако неспособность заболевших футболистов играть должна быть оценена органами здравоохранения. В настоящий момент «Бенфика» не рассматривает вариант с переносом матча.
Встреча должна пройти в Порту 5 октября и начаться в 23:15 мск. Перед восьмым туром «Порту» (21 очко) лидировал в турнирной таблице с семью победами в семи матчах, «Бенфика» (17) занимала третью строчку.