«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом», прервав серию из четырех побед, Пулишич не забил пенальти

Кристиан Пулишич на 53-й минуте мог принести миланцам победу, но не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
«Милан» в следующем туре дома сыграет с «Фиорентиной», а «Ювентус» отправится в гости к «Комо».
Футбол, Италия, 6-й тур
5.10.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Массимилиано Аллегри
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
