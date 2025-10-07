Ричмонд
Президента ФК «Бенфика» вызвали в суд из-за платежа «Локомотива»

Президент правления футбольного клуба (ФК) «Бенфика» Руй Кошта предстанет перед судом из-за денежного перевода от российского клуба «Локомотив» на сумму €76 тыс. на счет лиссабонского клуба для погашения долга за переход футболиста в клуб РФ. Об этом 7 октября сообщил телеканал CNN Portugal.

Источник: AP 2024

Отмечается, что обвинения связаны с трансфером аргентинского защитника Хермана Конти в российский клуб в 2023 году. Так, денежная операция по выплате долга за спортсмена нарушила европейское законодательство, касающееся антироссийских санкций. При этом Кошта должен был быть допрошен в июле прошлого года, однако попросил перенести заседание.

По данным издания, транзакция была выявлена финансовой организацией, в результате этого денежная операция была приостановлена местной прокуратурой. Отмечается, что деньги были возвращены «Локомотиву» на российские счета. В настоящее время прокуратура намерена ходатайствовать о приостановлении производства по делу после уплаты штрафа.

Кроме того, согласно португальскому законодательству, президент футбольного клуба может быть привлечен к ответственности и тюремному заключению на срок от одного до пяти лет.

