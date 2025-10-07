Президента ФК «Бенфика» вызвали в суд из-за платежа «Локомотива»

Отмечается, что обвинения связаны с трансфером аргентинского защитника Хермана Конти в российский клуб в 2023 году. Так, денежная операция по выплате долга за спортсмена нарушила европейское законодательство, касающееся антироссийских санкций. При этом Кошта должен был быть допрошен в июле прошлого года, однако попросил перенести заседание.
По данным издания, транзакция была выявлена финансовой организацией, в результате этого денежная операция была приостановлена местной прокуратурой. Отмечается, что деньги были возвращены «Локомотиву» на российские счета. В настоящее время прокуратура намерена ходатайствовать о приостановлении производства по делу после уплаты штрафа.
Кроме того, согласно португальскому законодательству, президент футбольного клуба может быть привлечен к ответственности и тюремному заключению на срок от одного до пяти лет.
24 сентября сообщалось, что десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом по обвинению в краже и мошенничестве. В 2023 году биатлонистка была задержана по подозрению в использовании чужих банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen в Норвегии в 2022 году. Уточнялось, что ущерб оценивается в €1−2 тыс.