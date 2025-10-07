Президента ФК «Бенфика» вызвали в суд из-за платежа «Локомотива»

24 сентября сообщалось, что десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом по обвинению в краже и мошенничестве. В 2023 году биатлонистка была задержана по подозрению в использовании чужих банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах во время лыжероллерного фестиваля Blinkfestivalen в Норвегии в 2022 году. Уточнялось, что ущерб оценивается в €1−2 тыс.