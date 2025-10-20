Дерби Тель-Авива между «Маккаби» и «Хапоэлем» отменили из-за массовых беспорядков

Встреча между клубами из Тель-Авива должна была пройти 19 октября, но полиция приняла решение не проводить игру из соображений безопасности.
По данным израильских СМИ, на арене произошли массовые стычки фанатов, поэтому игру сочли опасной для жизни большого числа людей на стадионе.
Серьезные столкновения болельщиков команд также произошли за пределами стадиона — полицейских забросали камнями, а те в ответ применили слезоточивый газ.
Ранее в Великобритании приняли решение не допускать фанатов «Маккаби» на гостевой матч Лиги Европы против «Астон Виллы».