Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Дерби Тель-Авива между «Маккаби» и «Хапоэлем» отменили из-за массовых беспорядков

Матч чемпионата Израиля между «Маккаби» и «Хапоэлем» отменен.

Источник: Shutterstock

Встреча между клубами из Тель-Авива должна была пройти 19 октября, но полиция приняла решение не проводить игру из соображений безопасности.

По данным израильских СМИ, на арене произошли массовые стычки фанатов, поэтому игру сочли опасной для жизни большого числа людей на стадионе.

Серьезные столкновения болельщиков команд также произошли за пределами стадиона — полицейских забросали камнями, а те в ответ применили слезоточивый газ.

Ранее в Великобритании приняли решение не допускать фанатов «Маккаби» на гостевой матч Лиги Европы против «Астон Виллы».