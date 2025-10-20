Власти Казахстана могут продать частным инвесторам четыре клуба премьер-лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2

Власти Казахстана могут продать частным инвесторам четыре клуба премьер-лиги

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов.

Источник: БЕЛТА

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана намерено продать частным инвесторам четыре футбольных клуба, которые выступают в премьер-лиге: астанинский «Женис», петропавлоский «Кызылжар», «Елимай» из Семея и «Кайсар» из Кызылорды. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По его словам, также рассматривается приватизация клубов «Тараз» из одноименного города в Жамбылской области и «Иртыш» из Павлодара, которые выступают в первой лиге. «В рамках этой работы [по приватизации] АО “Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания” (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба “Кызылжар”, Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) намерен приобрести футбольный клуб “Женис” и построить футбольную инфраструктуру в городе Астана. Потенциальный инвестор из Кызылорды Tau Group Ltd (Ислам Козбаков) планирует приобрести футбольный клуб “Кайсар”, — говорится в ответе премьера на запрос депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, опубликованном в базе законодательного органа.

По словам Бектенова, также «были проведены встречи с инвесторами, заинтересованными в приобретении футбольных клубов “Тараз”, “Елимай” и “Иртыш”. Кроме того, для ФК “Шахтер” из первой лиги финансовая компания Freedom Finance может построить стадион.

В марте в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщали, что в стране планируют выставить на приватизацию более 460 предприятий, в том числе ряд футбольных клубов, их названия не уточнялись. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов, указав на то, что профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию. В этом году в стране также запретили платить зарплаты спортивным легионерам за счет бюджетных средств и из фондов предприятий, связанных с государством.