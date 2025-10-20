Власти Казахстана могут продать частным инвесторам четыре клуба премьер-лиги

В марте в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана сообщали, что в стране планируют выставить на приватизацию более 460 предприятий, в том числе ряд футбольных клубов, их названия не уточнялись. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ускорения приватизации футбольных клубов, указав на то, что профессиональный спорт нужно рассматривать как бизнес-индустрию. В этом году в стране также запретили платить зарплаты спортивным легионерам за счет бюджетных средств и из фондов предприятий, связанных с государством.