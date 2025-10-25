«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью». Захарян вышел на замену

МАДРИД, 25 октября. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 победил «Севилью» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
Дублем в составе победителей отметился Микель Оярсабаль (19-я, 36-я минуты). У проигравших отличился Неманья Гудель (30). Оярсабаль открыл счет в матче благодаря реализованному пенальти.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте. Футболист принял участие в четвертом матче в нынешнем сезоне. Пока футболист не сделал ни одного результативного действия. Конец прошлого сезона Захарян пропустил из-за травмы.
«Реал Сосьедад» выиграл первый матч в чемпионате Испании с 24 сентября, когда дома переиграл «Мальорку» (1:0). После этого команда на выезде проиграла «Барселоне» (1:2) и сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а также уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).
«Севилья» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. «Реал Сосьедад» располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре «Севилья» 1 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», «Реал Сосьедад» в тот же день примет «Атлетик».
Серхио Франсиско
Матиас Альмейда
Микель Ойярсабаль
19′
Микель Ойярсабаль
36′
Неманья Гудель
(Габриэль Суасо)
30′
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
90+3′
17
Серхио Гомес
86′
28
Пабло Марин
11
Гонсалу Гедеш
69′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
69′
8
Беньят Туррьентес
12
Янхель Эррера
33′
18
Карлос Солер
23
Брайс Мендес
69′
21
Арсен Захарян
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
57′
12
Габриэль Суасо
6
Неманья Гудель
11
Рубен Варгас
23
Маркан
18
Люсьен Агуме
34′
53′
14
Пеке Фернандес
20
Джибриль Соу
50′
79′
17
Альфонсо Гонсалес
7
Исаак Ромеро
66′
9
Акор Жером Адамс
10
Алексис Санчес
52′
16
Хуанлу Санчес
15
Фабиу Кардозу
52′
21
Чидера Эджуке
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти