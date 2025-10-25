«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью». Захарян вышел на замену

«Реал Сосьедад» выиграл первый матч в чемпионате Испании с 24 сентября, когда дома переиграл «Мальорку» (1:0). После этого команда на выезде проиграла «Барселоне» (1:2) и сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а также уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).