«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью». Захарян вышел на замену

Встреча чемпионата Испании завершилась со счетом 2:1.

Источник: Quality Sport Images/Getty Images

МАДРИД, 25 октября. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 победил «Севилью» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дублем в составе победителей отметился Микель Оярсабаль (19-я, 36-я минуты). У проигравших отличился Неманья Гудель (30). Оярсабаль открыл счет в матче благодаря реализованному пенальти.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте. Футболист принял участие в четвертом матче в нынешнем сезоне. Пока футболист не сделал ни одного результативного действия. Конец прошлого сезона Захарян пропустил из-за травмы.

«Реал Сосьедад» выиграл первый матч в чемпионате Испании с 24 сентября, когда дома переиграл «Мальорку» (1:0). После этого команда на выезде проиграла «Барселоне» (1:2) и сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а также уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

«Севилья» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. «Реал Сосьедад» располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре «Севилья» 1 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», «Реал Сосьедад» в тот же день примет «Атлетик».

Реал Сосьедад
2:1
Первый тайм: 2:1
Севилья
Футбол, Испания, 10-й тур
24.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Матиас Альмейда
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
19′
Микель Ойярсабаль
36′
Севилья
Неманья Гудель
(Габриэль Суасо)
30′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
90+3′
17
Серхио Гомес
86′
28
Пабло Марин
11
Гонсалу Гедеш
69′
3
Айен Муньос
7
Андер Барренечеа
69′
8
Беньят Туррьентес
12
Янхель Эррера
33′
18
Карлос Солер
23
Брайс Мендес
69′
21
Арсен Захарян
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
2
Хосе Кармона
57′
12
Габриэль Суасо
6
Неманья Гудель
11
Рубен Варгас
23
Маркан
18
Люсьен Агуме
34′
53′
14
Пеке Фернандес
20
Джибриль Соу
50′
79′
17
Альфонсо Гонсалес
7
Исаак Ромеро
66′
9
Акор Жером Адамс
10
Алексис Санчес
52′
16
Хуанлу Санчес
15
Фабиу Кардозу
52′
21
Чидера Эджуке
Статистика
Реал Сосьедад
Севилья
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
3
1
Угловые
1
9
Фолы
19
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти