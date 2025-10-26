Юран уходит от Садыгова и в Турции: не платят. Говорят, даже послал самого Туфана

Сергей Юран планирует уйти из турецкого «Серик Беледиеспора» из-за долгов по зарплате. Тренер сильно грустил после разгрома от «Пендикспора» (0:4) в первой турецкой лиге.
Послушайте, как обреченно звучит.
«Игроки и тренеры не получают [зарплату], поэтому команда не тренировалась, — сказал Юран. — Это ожидаемо. Просто приехали на игру и все. Скорее всего, покину команду, потому что не вижу перспективы. К сожалению, была проделана такая работа большая, но сейчас у нас большие проблемы».
Турецкие медиа дополняют то, что попало в этот фрагмент, вот еще слова тренера о ситуации:
«Можно было не приезжать на матч. Лучше не приезжать на игры, пока не решены финансовые проблемы. Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Пока у футболистов не будет спокойствия на душе, пока они не узнают, когда выплатят долги… Я ничем не могу им помочь. Я тренер, я должен проводить тренировки. А если команда не тренируется — о каком футболе может идти речь? Мне нравится здесь работать, это очень сильная лига. Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если не будет положительного результата, мне придется уйти из команды».
Очень знакомые по «Химкам» мотивы.
Пишут, Юран послал Садыгова. После увольнения должен получить 13 млн рублей
Юрана уволят из «Серика» после конфликта с Туфаном Садыговым, пишет инсайдер Иван Карпов.
Бывший инвестор «Химок» официально не имеет отношения к турецкому клубу — но инсайды о долгах уж очень похожи на ситуацию в Подмосковье. Да и роль его та же: теневой инвестор без официальной должности.
По данным Карпова, Юран поругался с боссом после 0:4. Во время телефонного разговора Садыгов спросил тренера, почему его сын Илья вышел не в старте, а только на 78-й минуте. Началась перепалка — и Юран послал Садыгова по известному направлению, на три буквы.
Тренер мог уйти из команды сам — без неустойки. Но при увольнении ему полагается зарплата до конца контракта — чуть больше 13 млн рублей, уточняет инсайдер.
У «Серика» неудачная серия. Игроки бойкотируют тренировки, БАТЭ может пойти в ФИФА из-за трансфера
«Серик Беледиеспор» не побеждает пять матчей подряд. До этого были три ничьих и поражение. Последняя победа — еще 19 сентября. Сейчас «Серик» с 13 очками занимает 13-е место из 20 в таблице второго по силе дивизиона Турции.
Турецкий Ajansspor писал, что футболисты «Серика» уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Из-за протеста игроков отменяют тренировки.
Сообщают, что некоторые сотрудники клуба думают об увольнении, а футболисты готовы к открытому протесту: намерены ждать максимум до ноября. Если выплат не будят, отправят клубу официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.
Кроме того, «Серик» до сих пор не заплатил за летний трансфер Александра Мартынова, так что белорусский БАТЭ намерен обратиться в ФИФА.
Телеграм-канал Sport Baza 14 октября сообщил, что Юрану пригрозили увольнением и поставили ультиматум: за полтора месяца подняться в топ-7. Тренер опровергал для Sport24: «У меня полный карт-бланш. Задача простая — сохранить команду в Первой лиге. Все хорошо, болельщики и руководство довольны. Буквально вчера мы обедали с президентом и генеральным директором. Они довольны и даже удивляются, что мы с минимальным бюджетом делим 9−10-е место. У нас два очка до зоны стыковых матчей за выход в высшую лигу».
Теперь довольны точно не все. Юран — среди первых.