Юран уходит от Садыгова и в Турции: не платят. Говорят, даже послал самого Туфана

«Можно было не приезжать на матч. Лучше не приезжать на игры, пока не решены финансовые проблемы. Игроки и тренерский штаб не получают зарплату. Пока у футболистов не будет спокойствия на душе, пока они не узнают, когда выплатят долги… Я ничем не могу им помочь. Я тренер, я должен проводить тренировки. А если команда не тренируется — о каком футболе может идти речь? Мне нравится здесь работать, это очень сильная лига. Сейчас я буду анализировать ситуацию. Если не будет положительного результата, мне придется уйти из команды».