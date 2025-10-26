«Его трансфер стал для нашего города событием!» Как Игорь Симутенков играл в Италии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.15
П2
1.81
Футбол. Италия
14:30
Торино
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.99
П2
3.49
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.45
П2
1.97
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.73
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.53
П2
1.93
Футбол. Италия
17:00
Верона
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.17
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
8.25
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.04
П2
1.79
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.74
П2
4.13
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.44
П2
4.41
Футбол. Франция
17:00
Лилль
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.55
П2
5.70
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.65
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.22
П2
2.86
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.53
П2
3.58
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.38
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.40
П2
3.20
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.16
П2
2.95
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.20
П2
3.03
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.27
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
3.90
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.15
П2
3.95

«Его трансфер стал для нашего города событием!» Как Игорь Симутенков играл в Италии

Рассказывает итальянский журналист Эцио Фантичини.

Источник: Getty Images

Перед матчем «Зенит» — «Динамо» итальянский журналист Эцио Фантичини поделился своими воспоминаниями об Игоре Симутенкове.

Бывший форвард «Динамо» и многолетний ассистент главного тренера «Зенита» выступал в 90-х за итальянскую «Реджану». А Эцио Фантичини тогда — и до недавнего времени — освещал жизнь этой команды в качестве редактора отдела спорта газеты Il Resto del Carlino, а также был и автором La Gazzetta dello Sport.

В 90-е интерес к России в Италии был очень высок!

— Как Игорь Симутенков появился в «Реджане»?

— На тот момент владелец «Реджаны» Франко Даль Чин имел хорошие связи с Россией, где вел бизнес. Он был плотно связан с московским «Динамо». Благодаря этому и сумел заполучить Игоря Симутенкова, который в 1994 году считался в чемпионате России настоящей звездой и стал лучшим бомбардиром.

— Скромная «Реджана» получила игрока из знаменитого клуба, где играл великий Лев Яшин, которого всегда уважали в Италии. Переход Симутенкова получился громким?

— Его появление в конце 1994 года стало для нашего небольшого города событием! А как иначе? Но не забывайте, что в 90-е серия А была самым сильным и престижным национальным турниром в Европе. К нам приезжали звезды со всего мира, причем не только в топ-клубы. Так что трансфер Симутенкова можно было смело назвать серьезным событием для Реджо-Эмилии, но никак не сенсацией для всей Серии А.

— Что вы знали об Игоре на тот момент?

— В те годы интерес к России в целом был в Италии очень высок. Ну, а многие ваши ребята в 90-е разъехались по зарубежным клубам, так что имена были на слуху. Появление Симутенкова вызывало большое любопытство, тем более, как вы правильно заметили, он приехал из клуба, который у нас всегда ассоциировался с великим Яшиным. Мы знали, что в чемпионате России Симутенков провел очень яркий сезон. Ну и у нас он, кстати, начал здорово: забил три гола в первых пяти матчах.

— Отличился в первом же матче.

— Да, причем головой, если мне не изменяет память. Это был декабрь, а «Реджана» обыграла дома «Кремонезе» 2:0. Игорь приехал к нам в ноябре, но тогда ведь трансферное окно было открыто: это уже позднее временные рамки для переходов поменялись. Так что Симутенков смог выйти на поле уже в декабре.

— Два других гола случились в январе 1995 года. При этом Игорь забил великому «Милану» 90-х.

— Именно так. Барези, Мальдини, Костакурта — эти легендарные люди играли в январе 95-го против Симутенкова на «Сан-Сиро». «Милан» тогда выиграл дома у «Реджаны» 2:1, а великолепный Савичевич забил гол и отдал результативную передачу. Симутенков в том матче отличился за счет индивидуальных действий. Любопытно ведь, правда, что тот звездный «Милан» тренировал Фабио Капелло, с которым Игорь спустя десятилетия сумел поработать в штабе сборной России?

— Да, это интересное пересечение в карьере Симутенкова. Но почему после января Игорь больше не забивал аж до июня?

— После «Милана» случился победный гол в ворота «Торино», а потом, к сожалению, голов действительно больше не было. Надо сказать, что Симутенков попал в проблемную по игре «Реджану», которая достаточно уверенно шла на вылет из Серии А. Остановить этот грустный процесс было невозможно. Ну, а сам Игорь в какой-то момент получил травму, из-за которой пропустил с десяток матчей. Когда он вернулся в строй, успел отличиться в последнем туре против «Фоджи». Матч закончился 1:1, а у соперников забил тогда другой Игорь — Колыванов. Дерби двух русских Игорей — такое трудно не запомнить!

— Сезон-1995/96 выдался знаменательным как для Симутенкова, так и для всей «Реджаны»: главным тренером стал Карло Анчелотти.

— До «Реджаны» Карло поработал с Арриго Сакки в сборной Италии, которая в 1994 году проиграла бразильцам в финале чемпионат мира лишь в серии пенальти. Приход в «Реджану» такой личности, как Анчелотти, стал знаковым событием. Большой в прошлом игрок и экс-помощник Сакки, он стал авторитетом для игроков по умолчанию. Хотя начало работы в «Реджане» получилось для него шоковым: четыре очка в семи турах. После поражения от «Пескары» со счетом 1:4 Даль Чин уже звонил вечером другому тренеру, а Карло был практически уволен. Но в течение следующего дня ситуация как-то успокоилась. А сам Анчелотти собрал всю команду и спросил, доверяет ли она ему. Получив утвердительный ответ, Карло продолжил работать в «Реджане». Уже в следующем туре была обыграна с крупным счетом «Венеция», а по итогам сезона «Реджана» вышла в Серию А.

— Какую роль при Анчелотти сыграл Симутенков?

— Для Игоря это был лучший сезон в «Реджане». Он стал тогда лучшим бомбардиром команды, внес серьезный вклад в успех того сезона. Анчелотти ценил Симутенкова, доверял ему. Игорь был быстрым, умным и техничным форвардом с хорошим ударом. В тренировочном процессе к нему не было претензий, а в человеческом плане он с самого начала вызывал симпатию у всех. При Анчелотти мы и увидели лучшую версию Симутенкова в Италии.

— Подняв «Реджану» в Серию А, Анчелотти в ней не остался, а ушел в «Парму». «Реджана» без него с ходу вылетела из высшего дивизиона, куда с тех пор больше и не попадала.

— Кто знает, что было бы с Анчелотти, он ведь мог остаться. Мог, но не захотел. Помню, у нас с ним состоялась доверительная беседа где-то ближе к концу того сезона, когда он выводил «Реджану» в Серию А. Мне тогда казалось, что еще один сезон в «Реджане» пойдет во благо и ему самому, и команде. Я ему так и сказал. Карло вежливо выслушал, но свое решение он тогда уже принял. «Реджана», к сожалению, после него уже путевку в Серию А не добывала, ну, а сам Анчелотти в свой дебютный сезон в высшем дивизионе финишировал с «Пармой» на втором месте.

Останься Анчелотти — Игорь добился бы большего!

— Анчелотти сменил в «Реджане» Мирча Луческу, но его по ходу сезона-1996/97 уволили, а команда в итоге заняла 18-е место и вылетела из Серии А.

— Да. Луческу уволили в ноябре, а в итоге «Реджана» вылетела из Серии А за четыре тура до окончания турнира. Симутенков стал, если не ошибаюсь, лучшим бомбардиром команды в том сезоне, но мне кажется, что таких доверительных и продуктивных отношений, как с Анчелотти, у него уже с другими тренерами не было. Задержись Карло в команде еще на год, Симутенков, возможно, добился бы большего в Италии. А так, конечно, осталась какая-то недосказанность. По своему таланту и отношению к делу Игорь мог бы сверкнуть в Серии А поярче.

— Что ему помешало, на ваш взгляд?

— Возможно, ему не хватило наглости, жесткости. Без этого в той суперконкурентной Серии А было очень сложно стать заметной фигурой. Игорь всегда казался мне приятным и добрым парнем, что, возможно, мешало ему в итоге на поле. У него бывали матчи, когда он мог рвать оборону соперников в одиночку, но вот общей стабильности не хватило. В любом случае у болельщиков «Реджаны» остались хорошие воспоминания о Симутенкове как об игроке и человеке. Он был органичной частью той последней на сегодня «Реджаны», которая играла в Серии А. Ну, а сам он, надеюсь, не жалеет, что поиграл и пожил в свое время у нас в Реджо-Эмилии.

— Последним для Игоря сезоном в «Реджане» стал турнир Серии В. Это сезон-1997/98.

— Сейчас уже не очень хорошо помню детали его игры в том чемпионате. Мне кажется, Игорь тогда пропустил очень много матчей из-за травм. Затем он еще сезон провел в Серии А, но уже за «Болонью», после чего уехал из Италии.

— Как игрок Симутенков ассоциируется в России с «Динамо», как ассистент главного тренера — с «Зенитом». Следили ли вы за карьерой Игоря с момента окончания его игровой эпопеи?

— Не могу сказать, что пристально следил за его тренерской карьерой, тем более что Игорь все-таки был у нас в Реджо-Эмилии достаточно закрытым человеком, так что мы общались не так уж часто. Знаю, что он какое-то время поработал в молодежном футболе, ну, а затем был помощником у Лучано Спаллетти в «Зените» и у Фабио Капелло в сборной России. Рад, что Симутенков нашел себя в новом качестве. Уже много лет он работает в тренерском штабе «Зенита» с российским тренером Семаком — здорово, что они выиграли много титулов. У меня осталась огромная симпатия к Симутенкову с середины 90-х, она никуда не делась за эти 30 лет. Всегда желаю ему удачи!

— Не удивлены, что Симутенков все эти годы работают именно одним из помощников главного тренера, но сам им так и не стал?

— Знаете, у каждого из нас свой характер, своя дорога в жизни. Кто-то стремится быть на первых ролях, а кому-то это не надо. Наверное, у Игоря нет амбиций стать главным тренером той или иной команды. Вероятно, он комфортно чувствует себя в роли помощника. В моем понимании надежный и верный ассистент главного тренера — это штучный продукт, который идет на вес золота в футбольном мире. Игорь всегда казался мне дисциплинированным и надежным человеком, который никогда не подставит и не продаст товарища или коллегу. Ну, а футбольного опыта у него сегодня уже хватит на двоих. Не сомневаюсь, что Симутенкова ценят в «Зените» за сочетание тех качеств, которые я перечислил выше. Пусть у него и его семьи все будет хорошо. При случае передайте ему, пожалуйста, привет от старины Эцио!

Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше