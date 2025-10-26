«Его трансфер стал для нашего города событием!» Как Игорь Симутенков играл в Италии

— Кто знает, что было бы с Анчелотти, он ведь мог остаться. Мог, но не захотел. Помню, у нас с ним состоялась доверительная беседа где-то ближе к концу того сезона, когда он выводил «Реджану» в Серию А. Мне тогда казалось, что еще один сезон в «Реджане» пойдет во благо и ему самому, и команде. Я ему так и сказал. Карло вежливо выслушал, но свое решение он тогда уже принял. «Реджана», к сожалению, после него уже путевку в Серию А не добывала, ну, а сам Анчелотти в свой дебютный сезон в высшем дивизионе финишировал с «Пармой» на втором месте.