«Его трансфер стал для нашего города событием!» Как Игорь Симутенков играл в Италии

Перед матчем «Зенит» — «Динамо» итальянский журналист Эцио Фантичини поделился своими воспоминаниями об Игоре Симутенкове.
Бывший форвард «Динамо» и многолетний ассистент главного тренера «Зенита» выступал в 90-х за итальянскую «Реджану». А Эцио Фантичини тогда — и до недавнего времени — освещал жизнь этой команды в качестве редактора отдела спорта газеты Il Resto del Carlino, а также был и автором La Gazzetta dello Sport.
В 90-е интерес к России в Италии был очень высок!
— Как Игорь Симутенков появился в «Реджане»?
— На тот момент владелец «Реджаны» Франко Даль Чин имел хорошие связи с Россией, где вел бизнес. Он был плотно связан с московским «Динамо». Благодаря этому и сумел заполучить Игоря Симутенкова, который в 1994 году считался в чемпионате России настоящей звездой и стал лучшим бомбардиром.
— Скромная «Реджана» получила игрока из знаменитого клуба, где играл великий Лев Яшин, которого всегда уважали в Италии. Переход Симутенкова получился громким?
— Его появление в конце 1994 года стало для нашего небольшого города событием! А как иначе? Но не забывайте, что в 90-е серия А была самым сильным и престижным национальным турниром в Европе. К нам приезжали звезды со всего мира, причем не только в топ-клубы. Так что трансфер Симутенкова можно было смело назвать серьезным событием для Реджо-Эмилии, но никак не сенсацией для всей Серии А.
— Что вы знали об Игоре на тот момент?
— В те годы интерес к России в целом был в Италии очень высок. Ну, а многие ваши ребята в 90-е разъехались по зарубежным клубам, так что имена были на слуху. Появление Симутенкова вызывало большое любопытство, тем более, как вы правильно заметили, он приехал из клуба, который у нас всегда ассоциировался с великим Яшиным. Мы знали, что в чемпионате России Симутенков провел очень яркий сезон. Ну и у нас он, кстати, начал здорово: забил три гола в первых пяти матчах.
— Отличился в первом же матче.
— Да, причем головой, если мне не изменяет память. Это был декабрь, а «Реджана» обыграла дома «Кремонезе» 2:0. Игорь приехал к нам в ноябре, но тогда ведь трансферное окно было открыто: это уже позднее временные рамки для переходов поменялись. Так что Симутенков смог выйти на поле уже в декабре.
— Два других гола случились в январе 1995 года. При этом Игорь забил великому «Милану» 90-х.
— Именно так. Барези, Мальдини, Костакурта — эти легендарные люди играли в январе 95-го против Симутенкова на «Сан-Сиро». «Милан» тогда выиграл дома у «Реджаны» 2:1, а великолепный Савичевич забил гол и отдал результативную передачу. Симутенков в том матче отличился за счет индивидуальных действий. Любопытно ведь, правда, что тот звездный «Милан» тренировал Фабио Капелло, с которым Игорь спустя десятилетия сумел поработать в штабе сборной России?
— Да, это интересное пересечение в карьере Симутенкова. Но почему после января Игорь больше не забивал аж до июня?
— После «Милана» случился победный гол в ворота «Торино», а потом, к сожалению, голов действительно больше не было. Надо сказать, что Симутенков попал в проблемную по игре «Реджану», которая достаточно уверенно шла на вылет из Серии А. Остановить этот грустный процесс было невозможно. Ну, а сам Игорь в какой-то момент получил травму, из-за которой пропустил с десяток матчей. Когда он вернулся в строй, успел отличиться в последнем туре против «Фоджи». Матч закончился 1:1, а у соперников забил тогда другой Игорь — Колыванов. Дерби двух русских Игорей — такое трудно не запомнить!
— Сезон-1995/96 выдался знаменательным как для Симутенкова, так и для всей «Реджаны»: главным тренером стал Карло Анчелотти.
— До «Реджаны» Карло поработал с Арриго Сакки в сборной Италии, которая в 1994 году проиграла бразильцам в финале чемпионат мира лишь в серии пенальти. Приход в «Реджану» такой личности, как Анчелотти, стал знаковым событием. Большой в прошлом игрок и экс-помощник Сакки, он стал авторитетом для игроков по умолчанию. Хотя начало работы в «Реджане» получилось для него шоковым: четыре очка в семи турах. После поражения от «Пескары» со счетом 1:4 Даль Чин уже звонил вечером другому тренеру, а Карло был практически уволен. Но в течение следующего дня ситуация как-то успокоилась. А сам Анчелотти собрал всю команду и спросил, доверяет ли она ему. Получив утвердительный ответ, Карло продолжил работать в «Реджане». Уже в следующем туре была обыграна с крупным счетом «Венеция», а по итогам сезона «Реджана» вышла в Серию А.
— Какую роль при Анчелотти сыграл Симутенков?
— Для Игоря это был лучший сезон в «Реджане». Он стал тогда лучшим бомбардиром команды, внес серьезный вклад в успех того сезона. Анчелотти ценил Симутенкова, доверял ему. Игорь был быстрым, умным и техничным форвардом с хорошим ударом. В тренировочном процессе к нему не было претензий, а в человеческом плане он с самого начала вызывал симпатию у всех. При Анчелотти мы и увидели лучшую версию Симутенкова в Италии.
— Подняв «Реджану» в Серию А, Анчелотти в ней не остался, а ушел в «Парму». «Реджана» без него с ходу вылетела из высшего дивизиона, куда с тех пор больше и не попадала.
— Кто знает, что было бы с Анчелотти, он ведь мог остаться. Мог, но не захотел. Помню, у нас с ним состоялась доверительная беседа где-то ближе к концу того сезона, когда он выводил «Реджану» в Серию А. Мне тогда казалось, что еще один сезон в «Реджане» пойдет во благо и ему самому, и команде. Я ему так и сказал. Карло вежливо выслушал, но свое решение он тогда уже принял. «Реджана», к сожалению, после него уже путевку в Серию А не добывала, ну, а сам Анчелотти в свой дебютный сезон в высшем дивизионе финишировал с «Пармой» на втором месте.
Останься Анчелотти — Игорь добился бы большего!
— Анчелотти сменил в «Реджане» Мирча Луческу, но его по ходу сезона-1996/97 уволили, а команда в итоге заняла 18-е место и вылетела из Серии А.
— Да. Луческу уволили в ноябре, а в итоге «Реджана» вылетела из Серии А за четыре тура до окончания турнира. Симутенков стал, если не ошибаюсь, лучшим бомбардиром команды в том сезоне, но мне кажется, что таких доверительных и продуктивных отношений, как с Анчелотти, у него уже с другими тренерами не было. Задержись Карло в команде еще на год, Симутенков, возможно, добился бы большего в Италии. А так, конечно, осталась какая-то недосказанность. По своему таланту и отношению к делу Игорь мог бы сверкнуть в Серии А поярче.
— Что ему помешало, на ваш взгляд?
— Возможно, ему не хватило наглости, жесткости. Без этого в той суперконкурентной Серии А было очень сложно стать заметной фигурой. Игорь всегда казался мне приятным и добрым парнем, что, возможно, мешало ему в итоге на поле. У него бывали матчи, когда он мог рвать оборону соперников в одиночку, но вот общей стабильности не хватило. В любом случае у болельщиков «Реджаны» остались хорошие воспоминания о Симутенкове как об игроке и человеке. Он был органичной частью той последней на сегодня «Реджаны», которая играла в Серии А. Ну, а сам он, надеюсь, не жалеет, что поиграл и пожил в свое время у нас в Реджо-Эмилии.
— Последним для Игоря сезоном в «Реджане» стал турнир Серии В. Это сезон-1997/98.
— Сейчас уже не очень хорошо помню детали его игры в том чемпионате. Мне кажется, Игорь тогда пропустил очень много матчей из-за травм. Затем он еще сезон провел в Серии А, но уже за «Болонью», после чего уехал из Италии.
— Как игрок Симутенков ассоциируется в России с «Динамо», как ассистент главного тренера — с «Зенитом». Следили ли вы за карьерой Игоря с момента окончания его игровой эпопеи?
— Не могу сказать, что пристально следил за его тренерской карьерой, тем более что Игорь все-таки был у нас в Реджо-Эмилии достаточно закрытым человеком, так что мы общались не так уж часто. Знаю, что он какое-то время поработал в молодежном футболе, ну, а затем был помощником у Лучано Спаллетти в «Зените» и у Фабио Капелло в сборной России. Рад, что Симутенков нашел себя в новом качестве. Уже много лет он работает в тренерском штабе «Зенита» с российским тренером Семаком — здорово, что они выиграли много титулов. У меня осталась огромная симпатия к Симутенкову с середины 90-х, она никуда не делась за эти 30 лет. Всегда желаю ему удачи!
— Не удивлены, что Симутенков все эти годы работают именно одним из помощников главного тренера, но сам им так и не стал?
— Знаете, у каждого из нас свой характер, своя дорога в жизни. Кто-то стремится быть на первых ролях, а кому-то это не надо. Наверное, у Игоря нет амбиций стать главным тренером той или иной команды. Вероятно, он комфортно чувствует себя в роли помощника. В моем понимании надежный и верный ассистент главного тренера — это штучный продукт, который идет на вес золота в футбольном мире. Игорь всегда казался мне дисциплинированным и надежным человеком, который никогда не подставит и не продаст товарища или коллегу. Ну, а футбольного опыта у него сегодня уже хватит на двоих. Не сомневаюсь, что Симутенкова ценят в «Зените» за сочетание тех качеств, которые я перечислил выше. Пусть у него и его семьи все будет хорошо. При случае передайте ему, пожалуйста, привет от старины Эцио!