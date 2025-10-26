«Кайрат» второй год подряд стал чемпионом Казахстана по футболу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Алма-атинский «Кайрат» дома сыграл вничью с «Астаной» в последнем туре чемпионата Казахстана по футболу и стал победителем турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Алма-Ате, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Марин Томасов (15-я минута), у хозяев — Дастан Сатпаев (56).
«Кайрат» с 59 очками финишировал на первом месте в таблице, «Астана» (57 очков) стала серебряным призером.
«Кайрат» второй год подряд и в пятый раз в истории стал чемпионом Казахстана. За команду, играющую в основном этапе Лиги чемпионов, выступает российский защитник Егор Сорокин.