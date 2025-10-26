Гол Дибалы принес «Роме» победу над «Сассуоло» и вторую строчку в таблице Серии А

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.
На 16-й минуте встречи победный гол забил аргентинский нападающий Пауло Дибала.
После этой игры «Рома» занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии с 18 очками. «Сассуоло» — 12-е место и 10 очков.
Футбол, Италия, 8-й тур
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Пауло Дибала
16′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
3
Джош Дойг
38′
18
Неманья Матич
99
Андреа Пинамонти
21
Джей Идзес
42
Кристиан Торстведт
34′
60′
7
Кристиан Вольпато
77′
90
Исмаэль Коне
81′
9
Валид Чеддира
10
Доменико Берарди
60′
40
Астер Вранкс
20
Алиу Фадера
81′
45
Арман Лорьенте
19
Филиппо Романья
39′
5
Фали Канде
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
24′
17
Ману Коне
8
Нейл Эль-Айнауи
43
Уэсли Винисиус
87′
2
Девайн Ренч
12
Константинос Цимикас
46′
22
Марио Эрмосо
47′
21
Пауло Дибала
66′
7
Лоренцо Пеллегрини
4
Брайан Кристанте
66′
18
Матиас Соуле
31
Леон Бэйли
50′
9
Артем Довбик
Статистика
Сассуоло
Рома
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
1
8
Угловые
6
6
Фолы
18
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
