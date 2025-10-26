Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.01
П2
2.56
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.12
П2
3.77
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.21
Футбол. Испания
перерыв
Реал
2
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.70
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
3
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.57
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.15
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.07
П2
2.97
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.26
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.88
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.13
П2
3.89
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гол Дибалы принес «Роме» победу над «Сассуоло» и вторую строчку в таблице Серии А

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 8-го тура Серии А между «Сассуоло» и «Ромой».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.

На 16-й минуте встречи победный гол забил аргентинский нападающий Пауло Дибала.

После этой игры «Рома» занимает 2-е место в таблице чемпионата Италии с 18 очками. «Сассуоло» — 12-е место и 10 очков.

Сассуоло
0:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, 8-й тур
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Джанпьеро Гасперини
Голы
Рома
Пауло Дибала
16′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
3
Джош Дойг
38′
18
Неманья Матич
99
Андреа Пинамонти
21
Джей Идзес
42
Кристиан Торстведт
34′
60′
7
Кристиан Вольпато
77′
90
Исмаэль Коне
81′
9
Валид Чеддира
10
Доменико Берарди
60′
40
Астер Вранкс
20
Алиу Фадера
81′
45
Арман Лорьенте
19
Филиппо Романья
39′
5
Фали Канде
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
24′
17
Ману Коне
8
Нейл Эль-Айнауи
43
Уэсли Винисиус
87′
2
Девайн Ренч
12
Константинос Цимикас
46′
22
Марио Эрмосо
47′
21
Пауло Дибала
66′
7
Лоренцо Пеллегрини
4
Брайан Кристанте
66′
18
Матиас Соуле
31
Леон Бэйли
50′
9
Артем Довбик
Статистика
Сассуоло
Рома
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
11
15
Удары в створ
1
8
Угловые
6
6
Фолы
18
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти