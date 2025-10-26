«Штутгарт» победил «Майнц», выиграв 5-й матч кряду, и идет третьим в Бундеслиге

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.02
П2
21.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
5.10
П2
1.28
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.23
П2
2.30
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.88
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.07
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Штутгарт» победил «Майнц», выиграв 5-й матч кряду, и идет третьим в Бундеслиге

«Штутгарт» на домашнем стадионе переиграл «Майнц» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

Хозяева пропустили первыми — на 41-й минуте Надим Амири реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. «Штутгарт» отыгрался на последних минутах первого тайма благодаря голу Криса Фюриха. Победный мяч на 79-й минуте забил Дениз Ундав.

«Штутгарт» одержал 5 побед в Бундеслиге подряд и с 18 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Майнц» потерпел 4-е поражение кряду и с 4 баллами на счету находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Штутгарт» отправится в гости к идущему вторым «Лейпцигу», а «Майнц» примет «Вердер».

Штутгарт
2:1
Первый тайм: 1:1
Майнц
Футбол, Германия, 8-й тур
26.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Бо Хенриксен
Голы
Штутгарт
Крис Фюрих
(Джоша Вагноман)
45+4′
Дениз Ундав
(Александр Нюбель)
79′
Майнц
Надим Амири
41′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
29
Финн Ельч
65′
2
Амин Аль-Дахил
4
Джоша Вагноман
26
Дениз Ундав
30
Чема Андрес
23
Дан-Аксель Загаду
75′
24
Джефф Шабо
15
Паскаль Штенцель
45+1′
62′
22
Лоренц Ассиньон
77′
28
Николас Нарти
62′
6
Ангело Штиллер
18
Джейми Левелинг
72′
11
Биляль Эль-Ханнус
10
Крис Фюрих
72′
8
Тиагу Томаш
90+8′
Майнц
27
Робин Центнер
21
Данни да Коста
2
Филлипп Мвене
59′
10
Надим Амири
90+8′
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
31
Доминик Кор
63′
67′
25
Андреас Ханче-Ольсон
16
Штефан Белль
87′
9
Арно Норден
30
Сильван Видмер
81′
22
Николас Ферачниг
17
Бенедикт Холлербах
67′
11
Арминдо Зиб
7
Ли Джэ Сон
87′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Штутгарт
Майнц
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
8
2
Угловые
7
5
Фолы
11
12
Офсайды
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти