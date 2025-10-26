«Штутгарт» победил «Майнц», выиграв 5-й матч кряду, и идет третьим в Бундеслиге

Хозяева пропустили первыми — на 41-й минуте Надим Амири реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. «Штутгарт» отыгрался на последних минутах первого тайма благодаря голу Криса Фюриха. Победный мяч на 79-й минуте забил Дениз Ундав.
«Штутгарт» одержал 5 побед в Бундеслиге подряд и с 18 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Майнц» потерпел 4-е поражение кряду и с 4 баллами на счету находится на 16-й позиции.
В следующем туре «Штутгарт» отправится в гости к идущему вторым «Лейпцигу», а «Майнц» примет «Вердер».
Футбол, Германия, 8-й тур
26.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Бо Хенриксен
Голы
Штутгарт
Крис Фюрих
(Джоша Вагноман)
45+4′
Дениз Ундав
(Александр Нюбель)
79′
Майнц
Надим Амири
41′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
29
Финн Ельч
65′
2
Амин Аль-Дахил
4
Джоша Вагноман
26
Дениз Ундав
30
Чема Андрес
23
Дан-Аксель Загаду
75′
24
Джефф Шабо
15
Паскаль Штенцель
45+1′
62′
22
Лоренц Ассиньон
77′
28
Николас Нарти
62′
6
Ангело Штиллер
18
Джейми Левелинг
72′
11
Биляль Эль-Ханнус
10
Крис Фюрих
72′
8
Тиагу Томаш
90+8′
Майнц
27
Робин Центнер
21
Данни да Коста
2
Филлипп Мвене
59′
10
Надим Амири
90+8′
6
Кайсю Сано
8
Пауль Небель
31
Доминик Кор
63′
67′
25
Андреас Ханче-Ольсон
16
Штефан Белль
87′
9
Арно Норден
30
Сильван Видмер
81′
22
Николас Ферачниг
17
Бенедикт Холлербах
67′
11
Арминдо Зиб
7
Ли Джэ Сон
87′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Штутгарт
Майнц
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
19
13
Удары в створ
8
2
Угловые
7
5
Фолы
11
12
Офсайды
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти