«Селтик» уволил Роджерса

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Брендан Роджерс покинул пост главного тренера шотландского «Селтика», сообщается на сайте футбольного клуба.
Специалист подал в отставку в понедельник, она была немедленно принята руководством.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Мартин О’Нилл, возглавлявший «Селтик» в 2000—2005 годах.
«Селтик» проиграл два последних матча чемпионата Шотландии и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Хартса» на 8 очков. В семи последних встречах во всех турнирах команда дважды победила, дважды сыграла вничью и трижды уступила.
Роджерсу 52 года, он работал в «Селтике» с 2023 года, до этого возглавлял команду в 2016—2019 годах. За это время тренер стал четырехкратным победителем чемпионата Шотландии и Кубка лиги, а также трижды выиграл Кубок страны. Помимо «Селтика», Роджерс руководил «Лестером», «Ливерпулем», «Суонси», «Редингом» и «Уотфордом».