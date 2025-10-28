Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.85
X
4.12
П2
1.57
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.26
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.98
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2

«Селтик» уволил Роджерса

Брендан Роджерс покинул пост главного тренера шотландского «Селтика».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Брендан Роджерс покинул пост главного тренера шотландского «Селтика», сообщается на сайте футбольного клуба.

Специалист подал в отставку в понедельник, она была немедленно принята руководством.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Мартин О’Нилл, возглавлявший «Селтик» в 2000—2005 годах.

«Селтик» проиграл два последних матча чемпионата Шотландии и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Хартса» на 8 очков. В семи последних встречах во всех турнирах команда дважды победила, дважды сыграла вничью и трижды уступила.

Роджерсу 52 года, он работал в «Селтике» с 2023 года, до этого возглавлял команду в 2016—2019 годах. За это время тренер стал четырехкратным победителем чемпионата Шотландии и Кубка лиги, а также трижды выиграл Кубок страны. Помимо «Селтика», Роджерс руководил «Лестером», «Ливерпулем», «Суонси», «Редингом» и «Уотфордом».