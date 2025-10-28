«Селтик» уволил Роджерса

Роджерсу 52 года, он работал в «Селтике» с 2023 года, до этого возглавлял команду в 2016—2019 годах. За это время тренер стал четырехкратным победителем чемпионата Шотландии и Кубка лиги, а также трижды выиграл Кубок страны. Помимо «Селтика», Роджерс руководил «Лестером», «Ливерпулем», «Суонси», «Редингом» и «Уотфордом».