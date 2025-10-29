«Рома» с помощью гола Довбика обыграла «Парму» и продолжает делить с «Наполи» первую строчку в Серии А

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 63-й минуте счет открыл защитник Марио Эрмосо. Преимущество римлян на 81-й минуте удвоил украинский форвард Артем Довбик. Спустя 5 минут гости отыграли один гол усилиями Алессандро Чиркати.