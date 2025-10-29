«Рома» с помощью гола Довбика обыграла «Парму» и продолжает делить с «Наполи» первую строчку в Серии А

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 63-й минуте счет открыл защитник Марио Эрмосо. Преимущество римлян на 81-й минуте удвоил украинский форвард Артем Довбик. Спустя 5 минут гости отыграли один гол усилиями Алессандро Чиркати.
«Рома» набрала 21 очко и продолжает делить первую строчку турнирной таблицы с «Наполи». «Парма» с 7 баллами на счету располагается на 15-й позиции.
«Рома» в следующем туре Серии А сыграет на выезде с «Миланом», а «Парма» примет «Болонью».
Футбол, Италия, 9-й тур
29.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Карлос Куэста
Голы
Рома
Марио Эрмосо
(Пауло Дибала)
63′
Артем Довбик
81′
Парма
Алессандро Чиркати
(Адриан Бенедычак)
86′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
21
Пауло Дибала
23
Джанлука Манчини
85′
2
Девайн Ренч
43
Уэсли Винисиус
85′
87
Даниэле Гиларди
11
Эван Фергюсон
7′
31
Леон Бэйли
46′
8
Нейл Эль-Айнауи
18
Матиас Соуле
73′
9
Артем Довбик
Парма
31
Дзион Судзуки
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
39
Алессандро Чиркати
24
Кристиан Ордоньес
90+1′
22
Оливер Серенсен
27
Саша Бричги
90′
19
Тьяш Бегич
8
Науэль Эстевес
78′
11
Понтус Альмквист
10
Адриан Бернабе
77′
25
Бенджамин Кремаски
32
Патрик Кутроне
60′
7
Адриан Бенедычак
9
Матео Пельегрино
38′
77′
30
Милан Джурич
Статистика
Рома
Парма
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
6
5
Угловые
9
2
Фолы
8
9
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Валерио Креццини
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти