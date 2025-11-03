«Милан» обыграл «Рому» в Серии А, Меньян отразил пенальти на последних минутах

Единственный гол на 39-й минуте забил защитник россонери Страхиня Павлович, который с линии вратарской замкнул скидку от Рафаэла Леау.
На 82-й минуте римляне получили право исполнить пенальти, однако Пауло Дибала с точки не смог переиграть вратаря хозяев Мика Меньяна.
В следующем туре «Милан» 8 ноября на выезде сыграет с «Пармой», а «Рома» на следующий день примет «Удинезе».
Футбол, Италия, 10-й тур
2.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Джанпьеро Гасперини
Голы
Милан
Страхиня Павлович
(Рафаэл Леау)
39′
Нереализованные пенальти
Рома
Пауло Дибала
82′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
19
Юссуф Фофана
78′
4
Самуэле Риччи
56
Алексис Салемакерс
88′
24
Закари Атекаме
18
Кристофер Нкунку
84′
8
Рубен Лофтус-Чик
10
Рафаэл Леау
90′
23
Фикайо Томори
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
90+5′
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
74′
17
Ману Коне
4
Брайан Кристанте
22
Марио Эрмосо
83′
84′
12
Константинос Цимикас
19
Зеки Челик
75′
77′
9
Артем Довбик
21
Пауло Дибала
84′
35
Томмазо Бальданци
8
Нейл Эль-Айнауи
34′
52′
7
Лоренцо Пеллегрини
18
Матиас Соуле
51′
31
Леон Бэйли
Статистика
Милан
Рома
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
17
20
Удары в створ
8
6
Угловые
7
8
Фолы
12
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти