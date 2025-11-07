В Турции выдали ордера на арест 17 футбольных судей по делу о ставках

По данным Главной прокуратуры Стамбула, по меньшей мере 18 подозреваемых были задержаны в ходе скоординированных утренних рейдов в Стамбуле и 11 других провинциях. 17 судей, имена которых указаны только по инициалам, подозреваются в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «влиянии на исход матча».