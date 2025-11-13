Ричмонд
«Барселона» хочет установить статую Месси на «Камп Ноу»

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует возвести статую аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции спортивного сооружения.

Источник: AP 2024

В четверг состоялась презентация книги «Я жил в Ла Масии» журналиста Хави Торреса, на которой присутствовал Лапорта.

«Месси всегда будет связан с “Барсой”. И он знает, что двери здесь для него всегда открыты. Мы испытываем к нему абсолютное уважение, и он заслуживает лучшей платы, которую только может предложить “Барселона”. У него должна быть статуя на “Камп Ноу”, как у (Йохана) Кройфа и (Ладислава) Кубалы. Мы обсуждали это на заседании совета директоров. Его семья должна согласиться, и все болельщики хотели бы этого. Когда придет время, и у нас будет дизайн этой статуи, мы предложим его. Я думаю, все болельщики “Барселоны” были бы в восторге, если бы статуя Месси была там, где находятся великие личности в истории клуба», — цитирует Лапорту As.

Ранее Месси посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион «Барселоны» «Камп Ноу». Позже спортсмен написал в социальных сетях, что надеется вернуться на арену для прощального матча.

Реконструкция «Камп Ноу» стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на «Камп Ноу» — против «Валенсии» 14 сентября — также была перенесена на стадион имени экс-капитана «сине-гранатовых». Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.

Месси выступал за испанскую «Барселону» с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».