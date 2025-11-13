«Барселона» хочет установить статую Месси на «Камп Ноу»

«Месси всегда будет связан с “Барсой”. И он знает, что двери здесь для него всегда открыты. Мы испытываем к нему абсолютное уважение, и он заслуживает лучшей платы, которую только может предложить “Барселона”. У него должна быть статуя на “Камп Ноу”, как у (Йохана) Кройфа и (Ладислава) Кубалы. Мы обсуждали это на заседании совета директоров. Его семья должна согласиться, и все болельщики хотели бы этого. Когда придет время, и у нас будет дизайн этой статуи, мы предложим его. Я думаю, все болельщики “Барселоны” были бы в восторге, если бы статуя Месси была там, где находятся великие личности в истории клуба», — цитирует Лапорту As.