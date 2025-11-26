Экс-вратарь «Динамо», некрасиво высказавшийся о России из Израиля: «Трамп — это сейчас первое место среди идиотов»

Напомним, что Тумилович переехал в Израиль. Накануне сообщалось, что он некрасиво высказался о России. Экс-вратарь «Динамо» заявил, что ни в коем случае не намерен возвращаться ни в Россию, ни в Белоруссию.
«Ни в коем случае. Ни Питер, ни Беларусь не рассматриваются ни в каком виде. Лучше сдохну здесь, на море. На лежаке буду спать и на пляже жить, но только не возвращение», — сказал Тумилович, ранее работавший в России в том числе главным тренером петербургской команды по пляжному футболу «Кристалл».
И это при том, что в Израиле у Тумиловича дела плохи. 54-летний экс-футболист сборной Белоруссии сам признался: «Честно говоря, жить вообще не хочется. Семьи нет, с деньгами проблема, с работой тоже сложно. Маме и брату нужна помощь, а я сам в разобранном состоянии. Бизнесмен я знатный. Сейчас нахожусь в такой жопе, что самому не выбраться».
Также сообщалось, что Тумилович подтвердил — его позиция в отношении России связана с военным конфликтом на Украине: «Да. Я и так слишком долго терпел этот маразм. Лучше жить на пляже и бомжевать».
В том же интервью белорусскому сайту Tribuna Тумилович подверг критике и президента США: «Трамп, по-моему, переплюнул всех. Казалось бы, дальше некуда, а он прыгнул выше головы. Это просто издевательство. Трамп — это сейчас первое место среди идиотов. У человека разворот на 180 градусов каждые полторы минуты. Это первый придурок в медиапространстве. Тупее, наверное, не было в истории. Власть имущие уже просто ###### [обнаглели]: могут каждый день говорить полностью противоположные вещи с умным ###### [лицом], как будто так и должно быть. Это просто ###### [кошмар]».