Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Экс-вратарь «Динамо», некрасиво высказавшийся о России из Израиля: «Трамп — это сейчас первое место среди идиотов»

Бывший вратарь сборной Белоруссии Геннадий Тумилович, игравший в России за московское «Динамо», «Ростсельмаш», «Жемчужину», «Луч-Энергию» и другие команды, выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Источник: Getty Images

Напомним, что Тумилович переехал в Израиль. Накануне сообщалось, что он некрасиво высказался о России. Экс-вратарь «Динамо» заявил, что ни в коем случае не намерен возвращаться ни в Россию, ни в Белоруссию.

«Ни в коем случае. Ни Питер, ни Беларусь не рассматриваются ни в каком виде. Лучше сдохну здесь, на море. На лежаке буду спать и на пляже жить, но только не возвращение», — сказал Тумилович, ранее работавший в России в том числе главным тренером петербургской команды по пляжному футболу «Кристалл».

И это при том, что в Израиле у Тумиловича дела плохи. 54-летний экс-футболист сборной Белоруссии сам признался: «Честно говоря, жить вообще не хочется. Семьи нет, с деньгами проблема, с работой тоже сложно. Маме и брату нужна помощь, а я сам в разобранном состоянии. Бизнесмен я знатный. Сейчас нахожусь в такой жопе, что самому не выбраться».

Также сообщалось, что Тумилович подтвердил — его позиция в отношении России связана с военным конфликтом на Украине: «Да. Я и так слишком долго терпел этот маразм. Лучше жить на пляже и бомжевать».

В том же интервью белорусскому сайту Tribuna Тумилович подверг критике и президента США: «Трамп, по-моему, переплюнул всех. Казалось бы, дальше некуда, а он прыгнул выше головы. Это просто издевательство. Трамп — это сейчас первое место среди идиотов. У человека разворот на 180 градусов каждые полторы минуты. Это первый придурок в медиапространстве. Тупее, наверное, не было в истории. Власть имущие уже просто ###### [обнаглели]: могут каждый день говорить полностью противоположные вещи с умным ###### [лицом], как будто так и должно быть. Это просто ###### [кошмар]».