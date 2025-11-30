«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

В концовке с поля был удален главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри по итогам конфликта, возникшего в результате намерения арбитра назначить пенальти в ворота «россонери». После просмотра повтора судья не стал ставить 11-метровый, посчитав, что эпизоду предшествовало нарушение правил со стороны футболиста «Лацио». В итоге вместо добавленных пяти минут футболисты провели на поле 13.