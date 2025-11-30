«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.06
П2
7.18
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Торино
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.94
П2
2.63
Футбол. Англия
15:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.59
П2
3.14
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.43
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.38
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.50
П2
2.47
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Интер
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.15
П2
1.28
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.98
П2
4.43
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.34
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.15
Футбол. Англия
17:05
Астон Вилла
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.47
П2
6.42
Футбол. Англия
17:05
Ноттингем Форест
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.41
П2
2.67
Футбол. Англия
17:05
Вест Хэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.14
X
4.58
П2
1.63
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.82
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.41
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.40
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.45
П2
10.50
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.99
П2
1.74
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.77
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.42
П2
2.95
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.08
П2
3.79
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.30
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.46
П2
3.76
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Фулхэм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2

«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

«Милан» благодаря голу Леау обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лацио» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рафаэл Леау (51-я минута).

В концовке с поля был удален главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри по итогам конфликта, возникшего в результате намерения арбитра назначить пенальти в ворота «россонери». После просмотра повтора судья не стал ставить 11-метровый, посчитав, что эпизоду предшествовало нарушение правил со стороны футболиста «Лацио». В итоге вместо добавленных пяти минут футболисты провели на поле 13.

«Милан» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Рому» (27 очков), имеющую матч в запасе. «Лацио» (18 очков) располагается на восьмой позиции.

Милан
1:0
Первый тайм: 0:0
Лацио
Футбол, Италия, 13-й тур
29.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Маурицио Сарри
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Фикайо Томори)
51′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
26′
31
Страхиня Павлович
46
Маттео Габбиа
64′
56
Алексис Салемакерс
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
10
Рафаэл Леау
19
Юссуф Фофана
65′
8
Рубен Лофтус-Чик
18
Кристофер Нкунку
82′
4
Самуэле Риччи
89′
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
90+13′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
72′
3
Лука Пеллегрини
57′
85′
17
Нуну Тавареш
26
Тома Башич
85′
14
Тиджани Нослин
5
Матиас Весино
62′
7
Фисайо Деле-Баширу
19
Булай Диа
62′
11
Валентин Кастельянос
18
Густав Исаксен
70′
9
Родригес Педро
Статистика
Милан
Лацио
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
4
4
Угловые
1
4
Фолы
10
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти