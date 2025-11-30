«Милан» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лацио» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рафаэл Леау (51-я минута).
В концовке с поля был удален главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри по итогам конфликта, возникшего в результате намерения арбитра назначить пенальти в ворота «россонери». После просмотра повтора судья не стал ставить 11-метровый, посчитав, что эпизоду предшествовало нарушение правил со стороны футболиста «Лацио». В итоге вместо добавленных пяти минут футболисты провели на поле 13.
«Милан» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Рому» (27 очков), имеющую матч в запасе. «Лацио» (18 очков) располагается на восьмой позиции.
