МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Кристал Пэлас» отличился Жан-Филипп Матета (36-я минута, пенальти). У «Манчестер Юнайтед» мячи забили Джошуа Зиркзе (54) и Мэйсон Маунт (63).
«Манчестер Юнайтед» прервал трехматчевую серию без побед в АПЛ и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. «Кристал Пэлас», до этого не проигрывавший на протяжении пяти встреч в различных турнирах, идет на седьмой строчке с 20 баллами.
В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 4 декабря примет «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» днем ранее на выезде проведет матч против «Бёрнли».
