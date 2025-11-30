Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

«Юнайтед» прервал трехматчевую серию без побед, обыграв «Кристал Пэлас».

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Кристал Пэлас» отличился Жан-Филипп Матета (36-я минута, пенальти). У «Манчестер Юнайтед» мячи забили Джошуа Зиркзе (54) и Мэйсон Маунт (63).

«Манчестер Юнайтед» прервал трехматчевую серию без побед в АПЛ и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. «Кристал Пэлас», до этого не проигрывавший на протяжении пяти встреч в различных турнирах, идет на седьмой строчке с 20 баллами.

В следующем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» 4 декабря примет «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» днем ранее на выезде проведет матч против «Бёрнли».

Кристал Пэлас
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 13
30.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Рубен Аморим
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
36′
Манчестер Юнайтед
Джошуа Зиркзе
54′
Мэйсон Маунт
63′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
75′
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
14
Жан-Филипп Матета
3
Тайрик Митчелл
85′
8
Джефферсон Лерма
90′
20
Адам Уортон
78′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
85′
55
Джастин Девенни
7
Исмаила Сарр
38′
9
Эдвард Нкетиа
53′
10
Йереми Пино
78′
12
Крисантус Уче
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
4
Маттейс де Лигт
2
Диогу Далот
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
7
Мэйсон Маунт
15
Лени Йоро
55′
3
Нуссаир Мазрауи
23
Люк Шоу
72′
83′
6
Лисандро Мартинес
16
Амад Диалло
90′
13
Патрик Доргу
19
Брайан Мбемо
17′
90′
37
Кобби Майну
Статистика
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
3
6
Угловые
4
4
Фолы
14
14
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти