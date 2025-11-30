«Ливерпуль» благодаря голу Исака обыграл «Вест Хэм» и прервал серию из трех поражений

Счет на 60-й минуте открыл Александер Исак. Швед впервые отличился за мерсисайдцев в АПЛ. В концовке преимущество гостей удвоил Коди Гакпо. Перед этим лондонцы остались в меньшинстве — на 84-й минуте Лукас Пакета получил две желтые карточки подряд за неспортивное поведение.
«Ливерпуль» (21 очко) прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и поднялся на восьмое место в АПЛ.
«Вест Хэм» (11 очков) идет 17-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Астон Вилла» победила «Вулверхэмптон» (1:0), а «Брайтон» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).
Футбол, Англия, Тур 13
30.11.2025, 17:05 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Александер Исак
60′
Коди Гакпо
90′
Составы команд
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
25
Жан-Клер Тодибо
15
Константинос Мавропанос
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
20
Джаррод Боуэн
10
Лукас Пакета
83′
84′
18
Матеуш Фернандеш
27
Сунгуту Магасса
66′
68′
17
Луис Гильерме
9
Каллум Уилсон
78′
11
Никлас Фюллкруг
32
Фредди Поттс
88′
28
Томаш Соучек
Ливерпуль
1
Алиссон
2
Джо Гомес
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
85′
26
Эндрю Робертсон
7
Флориан Вирц
75′
17
Кертис Джонс
9
Александер Исак
68′
22
Юго Экитике
Статистика
Вест Хэм
Ливерпуль
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
0
5
Угловые
7
2
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
