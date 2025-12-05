Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ — 1:1.

Источник: Reuters

Счет на 58-й минуте открыл защитник хозяев Диогу Далот. На 84-й минуте гости отыгрались благодаря голу Сунгуту Магасса.

«Манчестер Юнайтед» (22 очка) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Вест Хэм» идет 18-м — 12 очков.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 14
4.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Рубен Аморим
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Манчестер Юнайтед
Диогу Далот
58′
Вест Хэм
Сунгуту Магасса
83′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
3
Нуссаир Мазрауи
16
Амад Диалло
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
23
Люк Шоу
85′
88′
6
Лисандро Мартинес
26
Айден Хевен
8′
46′
15
Лени Йоро
2
Диогу Далот
68′
13
Патрик Доргу
11
Джошуа Зиркзе
78′
7
Мэйсон Маунт
10
Матеус Кунья
77′
25
Мануэль Угарте
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
29
Аарон Ван-Биссака
78′
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
37′
20
Джаррод Боуэн
18
Матеуш Фернандеш
15
Константинос Мавропанос
25
Жан-Клер Тодибо
27
Сунгуту Магасса
28
Томаш Соучек
83′
39
Энди Ирвинг
9
Каллум Уилсон
87′
3
Максимилиан Килман
32
Фредди Поттс
83′
55
Мохамаду Канте
Статистика
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
4
3
Угловые
6
6
Фолы
13
9
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Китчен
(Англия)
