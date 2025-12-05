«Лацио» выбил «Милан» из Кубка Италии. Римский клуб прошел в четвертьфинал

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.
На 80-й минуте победный гол в матче забил Маттиа Дзакканьи.
Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.
«Лацио» сыграл против «Милана» в матче ⅛ финала Кубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.
На 80-й минуте победный гол в матче забил Маттиа Дзакканьи.
Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.