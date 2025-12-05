«Лацио» выбил «Милан» из Кубка Италии. Римский клуб прошел в четвертьфинал

Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошли «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Интер» и «Болонья». Заключительные матчи ⅛ финала состоятся 13 и 27 января. «Рома» примет на своем поле «Торино», а «Фиорентина» сыграет с «Комо».