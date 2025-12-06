Ричмонд
«Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу», Захарян вышел на 78-й минуте

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в городе Витория-Гастейс завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Лукас Бойе (45+4-я минута, с пенальти).

Российский полузащитник Арсен Захарян, представляющий клуб из Сан-Себастьяна, появился на поле на 78-й минуте. Футболист принял участие в 11-й игре в текущем сезоне, имея в активе один гол.

«Реал Сосьедад», набрав 16 очков, занимает 12-е место в таблице Примеры, где «Алавес» с 18 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» примет «Жирону» 12 декабря, «Алавес» 14 декабря дома встретится с мадридским «Реалом».

В другом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» — 2:0.

Алавес
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 15-й тур
6.12.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Мендисорроса
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Серхио Франсиско
Голы
Алавес
Лукас Бойе
45+4′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
17
Хонни Отто
24
Виктор Парада
15
Лукас Бойе
14
Науэль Теналья
69′
5
Хон Пачеко
19
Пабло Ибаньес
20
Калебе
51′
7
Карлос Висенте
21
Абде Реббач
76′
10
Карлес Аленья
6
Андер Гевара
62′
76′
23
Карлос Протесони
4
Денис Суарес
90′
3
Юссеф Энрикес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
39′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
31
Хон Мартин
23
Брайс Мендес
14
Такэфуса Кубо
78′
21
Арсен Захарян
6
Ариц Элустондо
56′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
29′
78′
19
Хон Каррикабуру
18
Карлос Солер
87′
22
Микель Готи
15
Умар Садик
56′
7
Андер Барренечеа
Статистика
Алавес
Реал Сосьедад
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
3
1
Угловые
5
9
Фолы
20
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
