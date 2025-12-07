«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А

Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев, которые играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Марио Хилы за две желтые карточки, мяч забил Густав Исаксен (38-я минута). У гостей отличился Йенс Одгор (40).