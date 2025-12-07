Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.20
П2
8.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.20
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.53
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А

«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев, которые играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Марио Хилы за две желтые карточки, мяч забил Густав Исаксен (38-я минута). У гостей отличился Йенс Одгор (40).

«Лацио» с 19 очками идет на десятом месте в турнирной таблице, где «Болонья», набрав 25 баллов, располагается на пятой позиции.

Лацио
1:1
Первый тайм: 1:1
Болонья
Футбол, Италия, 14-й тур
7.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Винченцо Итальяно
Голы
Лацио
Густав Исаксен
38′
Болонья
Йенс Одгор
40′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
34
Марио Хила
78′
79′
13
Алессио Романьоли
17
Нуну Тавареш
20′
46′
29
Мануэль Лаццари
67′
26
Тома Башич
80′
4
Патрисио Габаррон
32
Данило Катальди
76′
7
Фисайо Деле-Баширу
11
Валентин Кастельянос
59′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
46′
22
Маттео Канчельери
Болонья
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
33
Хуан Миранда
84′
21
Йенс Одгор
14
Торбьорн Хеггем
4
Томмазо Побега
7
Риккардо Орсолини
64′
10
Федерико Бернардески
28
Николо Камбьяги
49′
64′
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
84′
24
Тейс Даллинга
16
Николо Казале
39′
29
Лоренцо Де Сильвестри
6
Никола Моро
30′
64′
11
Джонатан Роу
Статистика
Лацио
Болонья
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
9
6
Угловые
7
3
Фолы
13
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти