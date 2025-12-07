«Лацио» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев, которые играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Марио Хилы за две желтые карточки, мяч забил Густав Исаксен (38-я минута). У гостей отличился Йенс Одгор (40).
«Лацио» с 19 очками идет на десятом месте в турнирной таблице, где «Болонья», набрав 25 баллов, располагается на пятой позиции.
Футбол, Италия, 14-й тур
7.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Винченцо Итальяно
Голы
Лацио
Густав Исаксен
38′
Болонья
Йенс Одгор
40′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
10
Маттиа Дзакканьи
34
Марио Хила
78′
79′
13
Алессио Романьоли
17
Нуну Тавареш
20′
46′
29
Мануэль Лаццари
67′
26
Тома Башич
80′
4
Патрисио Габаррон
32
Данило Катальди
76′
7
Фисайо Деле-Баширу
11
Валентин Кастельянос
59′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
46′
22
Маттео Канчельери
Болонья
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
33
Хуан Миранда
84′
21
Йенс Одгор
14
Торбьорн Хеггем
4
Томмазо Побега
7
Риккардо Орсолини
64′
10
Федерико Бернардески
28
Николо Камбьяги
49′
64′
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
84′
24
Тейс Даллинга
16
Николо Казале
39′
29
Лоренцо Де Сильвестри
6
Никола Моро
30′
64′
11
Джонатан Роу
Статистика
Лацио
Болонья
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
9
6
Угловые
7
3
Фолы
13
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти