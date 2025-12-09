У Спаллетти и Ваноли проблемы в Серии А. Бывший тренер «Спартака» на грани отставки

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли провел свой пятый матч в качестве рулевого «Фиорентины» и потерпел третье (с учетом встречи в Лиге конференций) поражение при двух ничьих. При предыдущем тренере Стефано Пиоли «фиалки» смотрелись плохо, а в прошедшую субботу против «Сассуоло» выглядели и вовсе ужасно. Ни осмысленной игры, ни единства в раздевалке, ни отчаянной борьбы за свои честь и достоинство — у коллектива под началом Ваноли нет ничего позитивного. В турнирной таблице «Фиорентина» с ее крепким составом идет на позорном последнем месте, не имея ни одной победы в 14 (!) турах.
После игры с «Сассуоло» команда ретировалась на автобусе вместо запланированного поезда, чтобы не попасть на вокзале во Флоренции под обструкцию болельщиков, которые в тех краях отличаются южной страстью. Однако без крайне неприятных с моральной точки зрения последствий поражение все равно не осталось: несколько подруг и жен футболистов получили в социальных сетях оскорбления и угрозы с пожеланием появления неизлечимых болезней у их детей.
Провал «Фиорентины» — это главный сюрприз со знаком минус во всей Серии А. Пока Ваноли, который несколько сезонов назад вытащил из кризиса «Венецию» в Серии В, не справляется со своими задачами. Его жесткие методы, а также ставка на мотивацию и сознательность игроков явно не работают. Раздевалка не поддается контролю, а клубный менеджмент, похоже, находится в растерянности и также не имеет особых рычагов управления. Если не удастся что-то срочно изменить, то вылет из элитного дивизиона станет реальностью. Ну, а сам Ваноли уже сейчас находится на грани отставки, хотя руководство «фиалок» после убогого поражения от «Сассуоло» и заявило о доверии к тренеру.
Не намного лучше дела и у Лучано Спаллетти, также имеющего опыт работы в РПЛ. Нет, по счету результат «Ювентуса» в Неаполе (1:2) не является чувствительным, но по уровню игры и перспективам разница между «Наполи» и туринцами оказалась слишком очевидной. Да, это было всего лишь первое поражение для Спаллетти в семи официальных матчах с «Юве», но оно стало тем ярким маркером, который подчеркивает недоукомплектованность команды и ее уязвимость на всех уровнях.
Три победы в семи официальных матчах — это все-таки не тот результат, которого ждали от одного из лучших тренеров Италии. Стадион в Неаполе между тем встретил своего бывшего кумира как предателя: диким свистом и оскорблениями. Сказать, что ярые болельщики «Наполи» просто не любят «Ювентус», нельзя по одной причине: они его ненавидят!
В бытность тренером «Наполи» Лучано неосторожно заявил на всю страну в одной из телепередач, что не хочет больше работать в другом клубе Серии А. Теперь оказался именно в «Юве», и ничего кошмарнее для неаполитанцев случиться не могло. Отсюда и весь воскресный негатив в адрес Спаллетти, который абсолютно по делу проиграл Антонио Конте.
Сама по себе дистанция в четыре очка до заветного четвертого места, дающего путевку в Лигу чемпионов, вроде бы небольшая. Но беда нынешнего «Ювентуса» состоит в том, что он не выглядит коллективом, способным на быстрый прогресс. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Рома», составляющие квартет лидеров, смотрятся солиднее туринцев, а «Комо» и «Болонья» выглядят более мотивированными и голодными до путевок в Европу. Спаллетти предстоит непочатый край работы, чтобы изменить ситуацию.