У Спаллетти и Ваноли проблемы в Серии А. Бывший тренер «Спартака» на грани отставки

Провал «Фиорентины» — это главный сюрприз со знаком минус во всей Серии А. Пока Ваноли, который несколько сезонов назад вытащил из кризиса «Венецию» в Серии В, не справляется со своими задачами. Его жесткие методы, а также ставка на мотивацию и сознательность игроков явно не работают. Раздевалка не поддается контролю, а клубный менеджмент, похоже, находится в растерянности и также не имеет особых рычагов управления. Если не удастся что-то срочно изменить, то вылет из элитного дивизиона станет реальностью. Ну, а сам Ваноли уже сейчас находится на грани отставки, хотя руководство «фиалок» после убогого поражения от «Сассуоло» и заявило о доверии к тренеру.