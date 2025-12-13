Ричмонд
«Торино» благодаря голу Влашича обыграл «Кремонезе» и прервал серию из трех поражений

«Торино» на своем поле победил «Кремонезе» в матче 15-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Единственный гол на 27-й минуте забил Никола Влашич. Бывший полузащитник ЦСКА отметился результативным действием в шестом матче подряд, включая игры за сборную Хорватии.

«Торино» прервал серии из трех поражений и шести матчей без побед. С 17 очками туринцы поднялись на 12-е место в Серии А.

«Кремонезе» (20 очков) идет девятым в турнирной таблице.

Торино
1:0
Первый тайм: 1:0
Кремонезе
Футбол, Италия, 15-й тур
13.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Марко Барони
Давиде Никола
Голы
Торино
Никола Влашич
(Дуван Сапата)
27′
Составы команд
Торино
1
Альберто Палеари
44
Ардиан Исмайли
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
90+9′
10
Никола Влашич
20
Валентино Лазаро
90′
34
Кристиано Бираги
32
Кристьян Аслани
90′
6
Эмирхан Ильхан
66
Гвидас Гинейтис
64′
22
Чезаре Казадеи
91
Дуван Сапата
64′
18
Джованни Симеоне
19
Че Адамс
83′
26
Сириль Нгонге
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
23
Федерико Чеккерини
6
Федерико Баскиротто
32
Мартин Пайеро
90+3′
10
Джейми Варди
4
Томмазо Барбьери
36′
63′
22
Романо Флориани
3
Джузеппе Пеццелла
63′
99
Антонио Санабрия
38
Варрен Бондо
51′
7
Алессио Дзербин
27
Яри Вандепутте
77′
20
Франко Васкес
90
Федерико Бонаццоли
77′
14
Фарис Мумбанья
Статистика
Торино
Кремонезе
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
6
3
Угловые
6
6
Фолы
20
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Ливио Маринелли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти