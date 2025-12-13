Салах сыграл за «Ливерпуль» впервые после ссоры со Слотом. И сразу же вошел в историю

«Ливерпуль» победил «Брайтон» в матче 16-го тура АПЛ — 2:0. Примечателен не только успех красных, но и возвращение в состав Мохамеда Салаха — мятежный вингер впервые сыграл за клуб после грандиозной ссоры с главным тренером Арне Слотом.
Спасибо случаю
Для «Ливерпуля» домашний матч с «Брайтоном» начался шикарно — уже на 53-й секунде Юго Экитике вывел хозяев вперед. Дальше игра затормозилась, а после и вовсе качнулась в сторону гостей — они получили два неплохих момента подряд в начале первого тайма.
Ситуация усугубилась на 24-й минуте, когда травму получил действовавший справа в защите Джо Гомес. Других профильных защитников в распоряжении Слота не было, поэтому тренеру пришлось провернуть трюк из начала сезона — отправить в оборону вингера Доминика Собослаи, а на его место определить Мохамеда Салаха.
Для египтянина травма Гомеса была как нельзя кстати — накануне он впервые попал в заявку после крупного скандала. Напомним, после матча 15-го тура против «Лидса» (3:3) оставшийся в запасе Салах набросился на «Ливерпуль» и Слота и раскритиковал их за «неуважительное отношение».
Среди прочего 33-летний вингер заявил, что в клубе нарушили некие обещания, а отношений с главным тренером у него нет, — в общем, сжег мосты.
Позднее Мохамед не попал в заявку на матч с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов, но дальше ситуация начала выправляться. Английские СМИ писали, будто Слот и Мо «хорошо поговорили», следом египтянин вернулся в состав на матч с «Брайтоном». Вероятно, вингер вышел бы на подмогу во втором тайме, но из-за травмы Гомеса оформил камбэк уже в середине первого.
Исторический матч
Салах, похоже, истосковался по футболу — моментально бросился в атаку. Уже в первом тайме египтянин успел заработать штрафной и пару раз вывести партнеров на очень опасные удары своими передачами.
Но по-настоящему хорошо получилось после перерыва. На 59-й минуте Мо вместе с Экитике организовал две очень неплохие атаки — в первом случае неточно ударил француз, во втором сам вингер попал во вратаря и заработал угловой. Зато на стандарте пара сработала лучше — египтянин навесил, Юго забил, оформив дубль во второй игре АПЛ подряд.
Голевая передача стала для Салаха исторической — благодаря ей он набрал 277 (188 + 89) очков по «гол + пас» за «Ливерпуль» в АПЛ. Это рекорд: так много за один клуб в лиге не набирал еще никто. Позади остался Уэйн Руни, настрелявший за «Манчестер Юнайтед» 183 гола и сделавший 93 результативные передачи.
Игра так и закончилась — 2:0, а «Ливерпуль» победил на «Энфилде» впервые за три встречи и во второй раз подряд набрал три очка (после успеха с «Интером» на выезде). Более того, красные не уступают пять матчей подряд, так еще и Салах снова набирает результативные баллы. Неужели жизнь у команды Слота налаживается?
Артем Белинин