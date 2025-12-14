Ричмонд
«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» благодаря двум автоголам

«Арсенал» победил «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Источник: Reuters

На 70-й минуте английский голкипер гостей Сэм Джонстон забил в свои ворота. На 90-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре сравнял счет. На 90+4-й случился еще один автогол — мяч в свои ворота отправил колумбийский защитник гостей Йерсон Москера.

«Арсенал» набрал в 16 матчах 36 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» проиграл в десятой встрече подряд и с двумя очками после 16 матчей замыкает таблицу.

Арсенал
2:1
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 16
13.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Роб Эдвардс
Голы
Арсенал
Сэм Джонстон
70′
Йерсон Москера
90+4′
Вулверхэмптон
Толу Арокодаре
(Матеуш Мане)
90′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
5
Пьеро Инкапье
4
Бен Уайт
31′
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
57′
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
58′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
81′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
57′
19
Леандро Троссар
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
15
Йерсон Москера
90+6′
12
Эммануэль Агбаду
90+8′
6
Давид Меллер Вольфе
7
Андре
8
Жоау Гомес
24
Тоте Гомеш
86′
36
Матеуш Мане
2
Мэтт Доэрти
65′
69′
38
Джексон Чачуа
37
Ладислав Крейчи
80′
10
Джон Ариас
9
Йорген Странд Ларсен
69′
14
Толу Арокодаре
11
Хван Хи Чхан
60′
80′
28
Фер Лопес
Статистика
Арсенал
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
2
2
Угловые
8
0
Фолы
7
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти