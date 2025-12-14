«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» благодаря двум автоголам

На 70-й минуте английский голкипер гостей Сэм Джонстон забил в свои ворота. На 90-й минуте нигерийский нападающий Толу Арокодаре сравнял счет. На 90+4-й случился еще один автогол — мяч в свои ворота отправил колумбийский защитник гостей Йерсон Москера.