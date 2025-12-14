«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Давиде Бартезаги (34-я и 47-я минуты). В составе гостей отличились Исмаэль Коне (13) и Арман Лорьянте (77).
Бартезаги является воспитанником «Милана». 19-летний защитник провел 28-й матч за клуб и впервые отличился.
«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей и с 32 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата. «Сассуоло» (21 очко) идет девятым.
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Фабио Гроссо
Судейская бригада
Главный судья
Валерио Креццини
(Италия)
