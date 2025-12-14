Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
2
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
41.00
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.35
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.58
X
3.49
П2
1.91
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.90
П2
1.87
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.44
П2
2.18
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.53
П2
2.21
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.19
П2
5.44
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.49
П2
2.12
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.20
П2
2.71
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.44
П2
1.98
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.08
П2
6.57
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.94
П2
4.72
Футбол. Англия
19:30
Брентфорд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.47
П2
4.09
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.77
П2
2.37
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.29
П2
2.31
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.90
П2
3.57
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.22
П2
1.64
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Лидер Серии А «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» и продлил серию без поражений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Давиде Бартезаги (34-я и 47-я минуты). В составе гостей отличились Исмаэль Коне (13) и Арман Лорьянте (77).

Бартезаги является воспитанником «Милана». 19-летний защитник провел 28-й матч за клуб и впервые отличился.

«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 14 матчей и с 32 очками продолжает возглавлять таблицу чемпионата. «Сассуоло» (21 очко) идет девятым.

Милан
2:2
Первый тайм: 0:0
Сассуоло
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Фабио Гроссо
Судейская бригада
Главный судья
Валерио Креццини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти