Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
7.68
П2
1.18
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.85
П2
4.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
1
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Франция
перерыв
Осер
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.05
П2
1.95
Футбол. Франция
перерыв
Ланс
1
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.00
П2
11.20
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.60
П2
4.40
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.76
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.32
П2
2.28
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.96
П2
3.69
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.31
П2
1.61
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

«Астон Вилла» одержала девятую подряд победу во всех турнирах, обыграв «Вест Хэм» в АПЛ

«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Вест Хэмом» (3:2) в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Счет был открыт уже на 28-й секунде Матеушем Фернандешем, который забил самый быстрый гол молотобойцев в истории АПЛ. Гости отыгрались уже спустя 7 минут благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. На 24-й минуте Джаррод Боуэн вновь вывел лондонцев вперед, но дубль Моргана Роджерса во втором тайме принес бирмингемцам три очка.

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери одержала девятую подряд победу во всех турнирах и с 33 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

Вест Хэм
2:3
Первый тайм: 2:1
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Унаи Эмери
Голы
Вест Хэм
Матеуш Фернандеш
1′
Джаррод Боуэн
24′
Астон Вилла
Константинос Мавропанос
9′
Морган Роджерс
50′
Морган Роджерс
79′
Составы команд
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
90′
18
Матеуш Фернандеш
15
Константинос Мавропанос
25
Жан-Клер Тодибо
20
Джаррод Боуэн
27
Сунгуту Магасса
81′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
88′
28
Томаш Соучек
10
Лукас Пакета
89′
24
Гвидо Родригес
7
Крисенсио Саммервилл
89′
55
Мохамаду Канте
Астон Вилла
40
Марко Бизот
2
Мэтти Кэш
42′
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
44
Бубакар Камара
38′
22
Иан Матсен
75′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
75′
10
Эмилиано Буэндия
24
Амаду Онана
64′
17
Дониэлл Мален
Статистика
Вест Хэм
Астон Вилла
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
4
Угловые
5
3
Фолы
18
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти