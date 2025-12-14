«Астон Вилла» одержала девятую подряд победу во всех турнирах, обыграв «Вест Хэм» в АПЛ

Счет был открыт уже на 28-й секунде Матеушем Фернандешем, который забил самый быстрый гол молотобойцев в истории АПЛ. Гости отыгрались уже спустя 7 минут благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. На 24-й минуте Джаррод Боуэн вновь вывел лондонцев вперед, но дубль Моргана Роджерса во втором тайме принес бирмингемцам три очка.