«Астон Вилла» одержала девятую подряд победу во всех турнирах, обыграв «Вест Хэм» в АПЛ

Счет был открыт уже на 28-й секунде Матеушем Фернандешем, который забил самый быстрый гол молотобойцев в истории АПЛ. Гости отыгрались уже спустя 7 минут благодаря автоголу Константиноса Мавропаноса. На 24-й минуте Джаррод Боуэн вновь вывел лондонцев вперед, но дубль Моргана Роджерса во втором тайме принес бирмингемцам три очка.
«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери одержала девятую подряд победу во всех турнирах и с 33 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Унаи Эмери
Голы
Вест Хэм
Матеуш Фернандеш
1′
Джаррод Боуэн
24′
Астон Вилла
Константинос Мавропанос
9′
Морган Роджерс
50′
Морган Роджерс
79′
Составы команд
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
29
Аарон Ван-Биссака
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
90′
18
Матеуш Фернандеш
15
Константинос Мавропанос
25
Жан-Клер Тодибо
20
Джаррод Боуэн
27
Сунгуту Магасса
81′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
88′
28
Томаш Соучек
10
Лукас Пакета
89′
24
Гвидо Родригес
7
Крисенсио Саммервилл
89′
55
Мохамаду Канте
Астон Вилла
40
Марко Бизот
2
Мэтти Кэш
42′
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
44
Бубакар Камара
38′
22
Иан Матсен
75′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
75′
10
Эмилиано Буэндия
24
Амаду Онана
64′
17
Дониэлл Мален
Статистика
Вест Хэм
Астон Вилла
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
4
Угловые
5
3
Фолы
18
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти