«Сандерленд» благодаря курьезному автоголу Вольтемаде победил «Ньюкасл» и догнал «Ливерпуль» в АПЛ

«Сандерленд» на своем поле переиграл «Ньюкасл» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Единственный гол был забит в начале второго тайма — форвард «сорок» Ник Вольтемаде, пытаясь головой прервать подачу соперника в свою штрафную, эффектно отправил мяч прямо под перекладину ворот «Ньюкасла».

«Сандерленд» набрал 26 очков и делит 5−7-е места в турнирной таблице с «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». «Ньюкасл» (22 очка) идет на 12-й строчке.

Сандерленд
1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Эдди Хау
Голы
Сандерленд
Ник Вольтемаде
46′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
20
Норди Мукьеле
34′
17
Рейнилдо Мандава
58′
28
Энцо Ле Фе
86′
5
Дэниэл Баллард
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
25
Бертран Траоре
71′
32
Трай Хьюм
7
Шемсдин Тальби
83′
14
Ромейн Мандл
9
Брайан Бробби
27′
71′
18
Вильсон Изидор
90′
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
21
Валентино Ливраменто
3
Льюис Холл
39
Бруну Гимарайнс
90′
67
Льюис Майли
12
Малик Тшау
90′
8
Сандро Тонали
57′
59′
28
Джозеф Уиллок
90′
27
Ник Вольтемаде
75′
9
Йоан Висса
20
Энтони Эланга
59′
11
Харви Барнс
10
Энтони Гордон
59′
23
Джейкоб Мерфи
33
Дэн Берн
42′
5
Фабиан Шер
Статистика
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
2
Угловые
3
6
Фолы
10
10
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти