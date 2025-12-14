Ричмонд
«Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Рами Бенсебаини (31-я минута). У «Фрайбурга» отличился Лукас Холер (75). На 53-й минуте встречи с поля был удален защитник «Боруссии» Джоуб Беллингем.

«Боруссия» продлила серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Фрайбург» (17) поднялся на девятое место.

В следующем матче чемпионата Германии «Боруссия» 19 декабря примет «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Фрайбург» днем позднее на выезде сыграет против «Вольфсбурга».

Фрайбург
1:1
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, 14-й тур
14.12.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Europa-Park Stadion
Главные тренеры
Юлиан Шустер
Нико Ковач
Голы
Фрайбург
Лукас Хелер
75′
Боруссия Д
Рами Бенсебаини
31′
Составы команд
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
17
Лукас Кюблер
90′
29
Филипп Трой
44
Йохан Манзамби
11′
14
Юито Судзуки
9
Лукас Хелер
28
Маттиас Гинтер
8
Максимилиан Эггештайн
72′
6
Патрик Остераге
30
Кристиан Гюнтер
76′
31
Игор Матанович
5
Антони Юнг
76′
32
Винченцо Грифо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
83′
7
Джоб Беллингем
53′
8
Феликс Нмеча
23
Эмре Джан
90′
25
Никлас Зюле
2
Ян Коуту
11′
90′
27
Карим Адейеми
17
Карни Чуквуэмека
78′
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
78′
14
Максимилиан Байер
21
Фабиу Силва
56′
13
Паскаль Грос
Статистика
Фрайбург
Боруссия Д
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
21
9
Удары в створ
6
4
Угловые
6
0
Фолы
11
9
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти