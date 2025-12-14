«Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче Бундеслиги

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Рами Бенсебаини (31-я минута). У «Фрайбурга» отличился Лукас Холер (75). На 53-й минуте встречи с поля был удален защитник «Боруссии» Джоуб Беллингем.
«Боруссия» продлила серию без поражений в Бундеслиге до семи матчей и располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Фрайбург» (17) поднялся на девятое место.
В следующем матче чемпионата Германии «Боруссия» 19 декабря примет «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Фрайбург» днем позднее на выезде сыграет против «Вольфсбурга».
