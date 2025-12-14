«Боруссия» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Встреча, прошедшая во Фрайбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Рами Бенсебаини (31-я минута). У «Фрайбурга» отличился Лукас Холер (75). На 53-й минуте встречи с поля был удален защитник «Боруссии» Джоуб Беллингем.